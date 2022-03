Por: Fernando Avila.

En el marco de la investigacion por el desfalco financiero que afectó a la Corporación Municipal de San Fernando, este jueves se realizó la audiencia de formalización contra el ex concejal de la comuna de San Fernando, quien se entregó de manera voluntaria. Se trata del ex concejal UDI, ex candidato a alcalde y ex director provincial de Educación en San Fernando, Alejandro Riquelme, formalizado por la Fiscal Fabiola Echeverría por los delitos de cohecho reiterado y consumado, pidiendo la Fiscalía la prisión preventiva.

La Fiscal, Fabiola Echeverría, comunicó que se le imputa por ya en su cargo de concejal, el que asumió el año 2016, cuando era alcalde, Luis Berwart, en el ejercicio de sus funciones, habría solicitado a cambio de su voto de apoyo a los proyectos que se presentaban al concejo municipal por parte del alcalde Berwart, en especial a lo que se refería al traspaso de dineros del área Educación de la Corporación Municipal, la suma de un millón 800 mil pesos mensuales, a lo que habría accedido Berwart, dinero que salía del que había sido asignado a la Corporación Municipal.

Ante esto el alcalde Berwart -según la fiscal- habría dado instrucciones expresas al secretario municipal, al secretario general de la Corporación y al tesorero, priorizar el pago al imputado, junto a los otros concejales imputados, pese a que esto fuese en perjuicio del pago de los trabajadores dependientes de la Corporación Municipal de las áreas Educación y Salud.

Estos pagos habrían comenzado a comienzos del año 2017 finalizando el año 2021, entrega de dinero en efectivo, imputado que además habría recibido otros 500 mil pesos para que a través de su voto se aprobara el reglamento de plantas municipal, así como asegurar la permanencia de otros imputados en la causa en el municipio.

Además en el me de julio del año 2017, el imputado Riquelme encabeza una solicitud de remoción contra el alcalde Berwart por notable abandono de deberes presentada en conjunto con otros tres concejales. Transcurrido el tiempo, con el fin de que la causa se mantuviera sin movimiento, Riquelme habría aceptado el pago de 28 millones de pesos por parte del alcalde Berwart, ya que el imputado mantenía la responsabilidad de persecución de la causa teniendo contacto directo con el abogado patrocinante.

La fiscal aseguró, que los 28 millones de pesos se pagaron en cuotas y salían de la Corporación Municipal. Ya en el año 2018 es designado como jefe del Departamento del Departamento Provincial de Educación Colchagua, manteniéndose en ejercicio también como concejal hasta el año 2021.

A los argumentos de la Fiscal se plegó el abogado del Consejo de Defensa del Estado, Guillermo Lara Fernández, señalando que para cometer el cohecho agravado hubo una maquinación del imputado con empleados públicos, estimando que existe un concurso ideal entre el cohecho agravado y fraude al Estado.

La defensa aduce poder conocer un espacio temporal de lo que se le imputa, precisión de años, y meses teniendo en cuenta que los hechos que se le imputan abarcan el año 2017 al 2021, indicando la defensa que ya el año 2021 el imputado no ejercía cargos.

Agrega la defensa que el imputado no era del grupo de poder del municipio, no mantenía familiares trabajando al interior del municipio y, sobre los pagos de dinero, la defensa indica que sólo “se dice”, pero es algo que no se ha podido comprobar, no se han mencionado indicios de transferencia, entrega de cheque o documento hacia Riquelme.

Sobre la causa en contra Berwart, la que se encuentra vigente pero sin avance, adujo la defensa que se debió a la situación de pandemia, que provocó modificación en el normal desarrollo de causas en el Poder Judicial, asegurando que los imputados que indicaron el pago de este dinero derechamente están mintiendo, recalcando que la causa se encuentra plenamente vigente.

Tras la formalización la magistrada, Rosa Cáceres determinó en el Juzgado de Garantía de San Fernando la medida cautelar de prisión preventiva para el ex concejal imputado por el delito de cohecho, con un plazo de investigación de 90 días