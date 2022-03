El pasado martes, la alcaldesa de Olivar María Estrella Montero junto al administrador municipal Francisco Aguirre; el Director de Desarrollo Comunitario Gonzalo Uribe; y el encargado de la oficina de deportes del municipio de Olivar –y profesor de voleibol–, Luis Cabrera; recibieron en el salón municipal la visita de las integrantes del Club de Voleibol Olivar, Daniela Pulgar y Pamela Vilches, y a su presidenta, Dalia Yáñez, para destacar a ambas deportistas por su nominación a la selección de la Asociación Regional de Voleibol del Libertador Bernardo O’Higgins (ASOVOLBO); quienes competirán en la liga A-3 de la Federación de Vóleibol de Chile (FEVOCHI). Esta es la primera vez que deportistas de la comuna obtienen esta nominación.

Para la alcaldesa María Estrella Montero, “esta tarde quisimos destacar a Daniela y a Pamela por su nominación, pero queremos en ellas también destacar el buen trabajo que está realizando el Club de Voleibol de Olivar, y así se lo hice saber a Dalia, su presidenta. Tanto la rama femenina como masculina han representado a la comuna en diversos torneos en la región, dejando siempre el nombre de la comuna en buen pie. Así que estoy muy contenta por todos sus integrantes. A Daniela y a Pamela les deseo como alcaldesa y como municipio el mayor de los éxitos en este desafío, y que sigan dejando el nombre de Olivar en lo más alto.”

LA VOZ DE LAS PROTAGONISTAS

Daniela Pulgar (32), fue una de las deportistas destacadas por el municipio de Olivar. Es olivarina “adoptada” –tal como ella se describe–, debido a que su pareja y su familia son oriundos de la comuna. Pulgar dijo que el reconocimiento “fue algo muy positivo. No solo para mí; sino que refleja a todo el equipo. Se nota que hay un interés por parte de la municipalidad en lo que estamos haciendo, y también en la proyección que podamos hacer con los niños y jóvenes de la comuna. Que se destaque al voleibol como un deporte relevante de Olivar, me parece excelente. No solo el fútbol debe ser el deporte más importante”.

Daniela agrega “Es bueno tener un trabajo en conjunto con las autoridades de la comuna, porque de esta manera, podremos avanzar como club”. La deportista también destacó la presencia del profesor Cabrera “Él es un buen entrenador, y siempre nos saca el mejor rendimiento. Además que sabe mucho de voleibol, y es conocido en el ambiente”. Finalmente, Pulgar reflexiona “Hay un equipo, y tenemos que seguir consolidándolo. Por eso, es importante para mi este reconocimiento, que comparto con todas mis compañeras”.

Por su parte Pamela Vilches, otra de las deportistas destacadas, comentó “me parece muy bien que se hagan este tipo de reconocimientos, ya que esto sirve para que se sepa que existe un club de voleibol en la comuna, y que se puede ser parte de él. Y que éste sea un paso para acercarnos a la municipalidad”.