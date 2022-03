En los CESFAM de Gultro y de Olivar –y en todo el país–el pasado 16 de marzo comenzó la campaña de vacunación contra la influenza año 2022.

La influenza, también llamada gripe, es una enfermedad contagiosa causada por el virus de la influenza, que se transmite desde una persona enferma al toser, estornudar o mediante las secreciones nasales. La meta del Minsal es lograr vacunar al 85% de ellos en todo el país.

En este contexto para el director de Salud de Olivar, Héctor Orellana como todos los años, la campaña de vacunación “comenzó de buen forma en la comuna, iniciando con los grupos prioritarios, que es uno de los objetivo de esta campaña, como lo son los niños, hasta los niños de 5º básico en los colegios en los 10 años. Una de las estrategias que vamos a utilizar es tratar de ir a los colegios a realizar la vacunación, como todas las campañas que se hacen a nivel nacional. Y el otro grupo objetivo son los mayores de 65 años, hombre y mujeres”.

El director de Salud de Olivar agregó que para las personas con movilidad reducida, se debe coordinar la inoculación “Lo importante es que las personas que tengan alguna dificultad para desplazarse, como por ejemplo las personas que están postradas en sus hogares, deben tomar contacto con la enfermera de su CESFAM de cabecera, para objeto de coordinar las visitas respectivas para ir a vacunar a este grupo que es menor, pero que es súper importante que estén vacunados también contra la influenza”.

Orellana complementa que en esta campaña de vacunación “están también los pacientes crónicos, los inmunodeprimidos, quienes tienen tratamiento contra el cáncer y las personas que están trasplantadas. Los pacientes crónicos deben asistir con su certificado de control de la patología respectiva, o bien con un certificado médico cuando son del extra sistema (quienes no están inscritos en FONASA o que no son usuarios de los CESFAM comunales). La vacuna es para toda la población, no importando si tiene sistema de previsión público o privado”.

¿Cómo se coordinó la vacunación que se realizará en los colegios de Olivar?

R.- La vacunación para los niños en los colegios fue coordinada con los directores de los respectivos establecimientos educacionales dela comuna, y también media una carta de autorización que llegará a sus hogares para la vacuna. También existe la posibilidad para que los apoderados que quieran ir directamente con su hijo o hija a vacunarse, debe asistir a cualquiera de los CESFAM de la comuna: Gultro y Olivar. No es el mismo punto donde están entregándose las vacunas del Covid19, para la tranquilidad de los interesados.

Fecha, horarios y lugares para vacunarse contra la Influenza en Olivar:

CESFAM OLIVAR

Lunes a Jueves: 9:30 hrs. – 12:00 hrs. // 14:00 hrs. – 16:00 hrs.

Viernes: 9:30 hrs. – 12:00 hrs. // 14:00 hrs. – 15:00 hrs.

Colegios 29-30-31 de marzo

Olivar College, Colegio María Villalobos y Charles Darwin.

Postrados a domicilios según Calendario fijado.

POSTA SALUD RURAL OLIVAR BAJO

Lunes a Jueves: 10:00 hrs. – 12:00 hrs. // 14:00 hrs. – 16:00 hrs.

Viernes: 10:00 hrs. – 12:00 hrs // 14:00 hrs. – 15:00 hrs.

Colegio Nuestra Señora de la Merced y Jardín ya están coordinados.

CESFAM GULTRO

Lunes a Jueves: 10:00 hrs. – 12:00 hrs. // 14:00 hrs. – 15:30 hrs.

Viernes: 10:00 hrs. – 12:00 hrs. // 14:00 hrs. – 15:00 hrs.

Colegio Gultro y Jardines en coordinación con Cesfam Gultro vacunarán próximamente.