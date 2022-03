Por: Patricio Miranda Humeres

Como una “política integral” que permea a los profesores desde su formación universitaria hasta el desarrollo de su carrera profesional. Así define el Mineduc el Sistema Nacional de Desarrollo Profesional Docente, creado en 2016 y que, entre otras herramientas y lineamientos, estableció un proceso de inducción donde profesores nuevos (o “prinicipiantes”) son acompañados por un “mentor” capacitado y con más experiencia.

Cifras del Ministerio de Educación, dadas a conocer por la Fundación Impulso Docente, indican que a la fecha han sido 2.317 los profesores formados como mentores a nivel nacional y que, de ellos, solo 94 corresponden a la Región de O’Higgins.

“El país enfrenta un problema de deserción y déficit de docentes importante, y la mentoría puede ser una de las respuestas para abordar este desafío. Según estudios, los docentes dicen que la falta de acompañamiento es una de las principales razones por las que abandonan el aula”, sostiene Bernardita Yuraszeck, directora ejecutiva de la Fundación Impulso Docente.

Pero al mirar la cifra de los profesores que han sido guiados por un “mentor”, los números son aún más bajos: 279 en el país, solo 9 de ellos en la región.

“La mentoría se va instalando como parte de la cultura en los establecimientos y es importante valorar los esfuerzos que se han hecho, pero es crítico avanzar hacia una siguiente etapa y empujar con más fuerza que todos los docentes nuevos sean acompañados por un mentor”, plantea Yuraszeck.

Una deuda con la región

Para Gabriela Gómez, académica del Instituto de Ciencias de la Universidad de O’Higgins (UOH) y profesora de Lengua Castellana y Educación, esta política de mentorías y acompañamientos puede mejorar e identifica dos problemas fundamentales en su implementación.

“Hay una deuda histórica con la Región de O’Higgins respecto de perfeccionamiento docente. La oferta que se ha ofrecido desde el Estado para la región ha sido siempre muy pobre y por debajo de las tasas promedio de Chlie. Eso hace que se arrastre el problema para adelante, porque luego hay pocos docentes que cumplen con los requisitos para calificar como tutores y no hay una cultura o procedimiento establecido para desarrollar este programa”, explica la también Máster y Doctora en Ciencias de la Educación.

“Y ahí viene el segundo problema, porque el Estado, el Ministerio de Educación, necesita responder a esa carencia y estando ahora instalado el programa a nivel nacional, que es muy reciente, se necesita, con las cifras actuales, hacer políticas remediales: la región de O’Higgins necesita recursos y programas que compensen esas carencias históricas más allá del programa en sí y que impliquen programas especiales y dedicados”, añade.

Gómez postula que es clave que las políticas nacionales tengan una mirada regional y territorial para una implementación exitosa y ejemplifica con lo que ocurre en áreas alejadas de los centros urbanos.

“En O’Higgins hay un sector rural importante, 30% o más de la matrícula de estudiantes. A veces se piensa en ruralidad y sectores de gran aislamiento en la novena o décima región, pero resulta que eso es una realidad acá también. Y no es menor. Hay colegios a los que uno se puede demorar dos horas en llegar o simplemente no se llega si llovió el día anterior y se cortó el camino. Se necesita un mayor apoyo del Estado específico para la región, eso no está”, puntualiza.

Otro de los puntos que la experta releva es que existe una gran cantidad de docentes que si bien no están incluidos dentro de esta política de “mentores”, igualmente realizan dicha labor con quienes recién están ingresando al mundo laboral.

“Hay profesores guías que les están enseñando el oficio a los estudiantes de una manera que ojalá tuviera este reconocimiento formal. Es decir, los mentores existen en la región y son muy buenos, pero no están reconocidos por la política”, asevera Gómez. “Se puede decir que la política no está en práctica o siendo utilizada en la región. Se están subutilizando los recursos, porque esos 94 profesores mentores deberían estar trabajando con varios otros profesores iniciales”.

Por otra parte, para Bernardita Yuraszeck, de Impulso Docente, el retorno de las y los escolares a las salas de clase es una buena ocasión para afianzar el modelo: “La pandemia nos ha dejado muchos aprendizajes, y frente al retorno a clases presenciales, la mentoría también abre oportunidades porque su foco es, precisamente, que profesores con más experiencia transmitan esos aprendizajes a los docentes que están partiendo, lo que debe ser aún más complejo en este contexto”.

Existe evidencia robusta sobre los múltiples beneficios que conlleva la mentoría docente, los cuales será abordados en el seminario “Mentoría docente en Chile: ¿en qué estamos y qué hemos aprendido?”, organizado por las fundaciones Impulso Docente, Colunga y Seminarium (inscripciones en www.impulsodocente.com).