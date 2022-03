Visibilizar la endometriosis, como una patología capaz de impactar fuerte y negativamente la calidad de vida de las mujeres que la padecen, es de gran importancia para el Hospital Regional del Libertador Bernardo O’Higgins (HRLBO), y es que el dolor crónico que implica el crecimiento de tejido extrauterino en otros órganos de la cavidad pélvica, junto con alteraciones como las del ciclo menstrual, dispareunia (coito doloroso), infertilidad, entre otras, requieren su oportuna profundización. En ese contexto es que el equipo de la Subdirección de Matronería de la institución desarrolló la primera campaña nacional de visibilización de la enfermedad, entregando a la comunidad usuaria y funcionaria, folletería e información sobre tratamientos y alternativas quirúrgicas en el acceso principal del establecimiento.

“Es importante hacer visible a la endometriosis, no solo porque es una enfermedad crónica muy dolorosa para las mujeres, sino porque divisarla públicamente nos permite empujar su incorporación como patología a los lineamientos ministeriales de salud”, sostuvo Franco Pérez, matrón Subdirector de Matronería, Diversidad Sexual y Género del HRLBO, agregando que, “ya que no está contenida en GES y se trata de una necesidad social que no puede quedarse en el silencio, manifestada como tal por entidades sociales con las que -por directrices de nuestra subdirección de matronería- mantenemos comunicación directa, es que hoy, dada su importancia para el control ginecológico, estemos realizando esta campaña junto a la Fundación Chilena de Endometriosis (FUCHEN)”.

El profesional del Hospital Regional advierte que existe un 10% de mujeres en edad reproductiva que se atiende por esta patología en Chile, pese a ser crónica, lo que impulsa la necesidad de divulgarla en función de la salud femenina, su atención oportuna y manejo adecuado del dolor que implica. Para la representante de la FUCHEN, Nataly Garrido, la instancia, “ayuda no solo a sensibilizar, informar y hacer visible a la enfermedad, sino que sirve para orientar a las mujeres afectadas en el hospital y a través de los 16 centros de que dispone la fundación, que hasta ahora apoya cerca de 400 chilenas que sufren la endometriosis”.

Para Catalina Hernández, matrona del Policlínico Mujer del Hospital Regional de Rancagua, “es importante promover la prevención y la información necesaria respecto de aquellas enfermedades que interfieren en la salud sexual y reproductiva de las mujeres, tanto en las usuarias del hospital, como en las propias funcionarias. Como matronas, somos agente de cambios ya que buscamos crear consciencia, crear una cultura en torno a la patología, para que si la padecen, puedan tratarla de manera oportuna”.

Para finalizar, Franco Pérez enfatiza que “hay todavía mucho desconocimiento sobre la endometriosis y es materia además de constante estudio, pero queremos que nuestras pacientes sepan que el dolor no es exageración. Si el ciclo menstrual por ejemplo, conlleva dolor, entiendan que no es cuestionable que, al contrario, se puede manejar en virtud del bienestar”.