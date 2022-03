Una de las promesas con que asumió el actual gobierno es el de la descentralización, una de las tantas esperanzas transformadas en compromisos por la nueva administración.

¿ Existe la real intención de fortalecer territorios?, habrá que estar atentos, al mismo tiempo que debemos recordar que la inmensa mayoría de los parlamentarios y de los constituyentes son representantes de regiones. Es hora que desde las “provincias” hagamos escuchar nuestra voz, pero no basta con leyes o incluso que la Constitución establezca que Chile es un país regional, sino en un cambio más profundo que tiene que ver con la cultura organizacional del estado y especialmente de atreverse a no tener todas las riendas en una sola mano.

Entendiendo así las cosas, no todo pasa por mayores atribuciones para los gobernadores regionales sino también en que el Core adquiera una cada vez mayor trascendencia como representantes del territorio ante el gobierno y así el gobierno regional sea más que un simple asignador de recursos. Es que el centralismo en la región, en la relación de las comunas con la capital regional, es tan o más asfixiante que el centralismo de las regiones con relación a Santiago. Y son precisamente los Cores como autoridades electas a ser el puente que lleven las necesidades de sus territorios al nivel regional.

Pero también pasa por que las regiones y nuestras autoridades se “crean el cuento” y más allá de atribuciones legales entiendan que deben luchar porque las decisiones o al menos parte de ellas se puedan tomar a nivel local. En este sentido una señal más que equivoca es la aún no designación de seremis.

Solo para tenerlo claro, lo que pedimos es una mayor descentralización, no una regionalización.

La Real Academia de la Lengua (RAE) define al primer término como “Acción o efecto de regionalizar”, o sea que las políticas o decisiones centralizadas se regionalicen o adecuen a la zona nacional indicada. Es decir, más o menos lo mismo que hemos observado en mayor o en menor medida hasta hoy, donde ni se satisface las necesidades de las regiones, ni se solucionan los problemas puntuales que se dan en forma particular. La delincuencia en O´Higgins no tiene las mismas características que en Arica o pocas son las determinaciones en cuanto por ejemplo cuarentenas se toman a nivel local.

Por su parte el termino Descentralizar es “Transferir a diversas corporaciones u oficios parte de la autoridad que antes ejercía el gobierno supremo del Estado”, es este punto el que hoy pelean las voces regionalistas, queremos que de una vez por todas se dé una real autonomía a las zonas para que decidan cómo solucionarán algunas problemáticas.

Así hoy, es tiempo de comenzar a mirar con otros ojos nuestro desarrollo, comenzamos a decidir en parte de nuestras necesidades, pero debemos avanzar y pedir con mayor fuerza. NO MAS REGIONALIZAR LAS POLITICAS, SINO DESCENTRALIZACION AHORA.

Luis Fernando González

Sub Director