Por: Gisella Abarca.

Menos de 4 meses como director del Servicio de Salud O’Higgins (SSO) estuvo José Antonio Cavieres More luego que este viernes 26 de marzo desde la Sub Secretaría de Redes Asistenciales le solicitaran la renuncia no voluntaria al cargo, al igual que a ocho directores de Servicio más, entre ellos Servicio de Salud Metropolitano Oriente, SSM Occidente, SSM Sur, SS Ñuble, SS Araucanía Sur, SS Valdivia, SS Reloncaví y SS Chiloé. Renuncia que en el caso de O’Higgins se hace efectiva este 31 de marzo.

¿FALLIDAS LLEGADAS?

Recordemos que el lunes 3 de enero del 2022, José Antonio Cavieres, asumió como director del estamento de salud por Alta Dirección Pública (ADP) quien antes de arribar al cargo fue director del Hospital de Rengo. Con 34 años de ejercicio profesional en el área de la salud pública, el matrón de la Universidad de Chile, anteriormente por 11 años se había desempeñado como director de la División de Salud de Rancagua, esto bajo la administración comunal de Eduardo Soto.

Pero este martes el Servicio de Salud O’Higgins nuevamente queda acéfalo sumando el nombre de José Antonio Cavieres More, a la lista de directores que han pasado por la entidad en el último tiempo, durando menos de un año en el cargo.

Recordemos que en diciembre 2019 debió renunciar al puesto, al que también había llegado por alta dirección pública, el doctor Fernando Soto. Esto tras un polémico mail en que autorizara a los funcionarios a llegar más tarde o ausentarse debido al Estado de Emergencia que está ocurriendo en Chile y la región, lo que causó que el Ministro de Salud, Jaime Mañalich, lo sacara del cargo en el que llevaba solo tres meses, esto pese al apoyo recibido por Soto de parte de los gremios de la salud y de todo el espectro político regional.

Tras esta polémica salida, asumió como subrrogante el actual delegado presidencial Flavio López, cargo en el que enfrentó gran parte de la pandemia hasta que más de un año después fuese nombrada Soledad Ishihara Zúñiga.

La tecnóloga médica también había llegado a la cabeza de la repartición pública el 27 de agosto del 2020 a través del Sistema de Alta Dirección Pública (ADP). No obstante, 8 meses más tarde -el 2 de abril del 2021- y en medio del período más complejo de la pandemia en la región, el Ministerio de Salud (MINSAL) le pidió la renuncia por presuntas irregularidades al interior del estamento.

Así, en su reemplazo fue designado el ex director del Hospital Regional de Rancagua, Dr. Fernando Millard, facultativo que renunció al ´puesto el 30 de noviembre del año pasado para asumir como director del Hospital Félix Bulnes. Desde ese momento quedó como subrogante la doctora María José De Witt -directora del Hospital de San Fernando- hasta la llegada en enero de José Antonio Cavieres.

Si bien la renuncia de ex director de la División de Salud de Rancagua se hace efectiva desde este miércoles, al cierre de esta edición ni del Ministerio de Salud, ni de la Subsecretaría de Redes Asistenciales o del Servicio de Salud O’Higgins se había informado quien asumiría la cabeza de la repartición pública ubicada en Alameda 609, ni menos de cuando o de que manera se realizará el necesario concurso público para nombrar a un director titular.