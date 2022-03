Por: Ximena Mella Urra.

Ya se ha dado por concluido el segundo verano y por ende, temporada alta, que vivimos en medio de una pandemia. Es por ello que nuestra Región de O’Higgins se ha convertido en un destino cada vez más deseado por los turistas nacionales, esto por diversos motivos al momento de elegir su visita y especialmente por su cercanía a la Región Metropolitana.

Se sabe que la reactivación económica del sector turístico sigue en marcha a manos de emprendedores y empresarios dedicados no solo a los alojamientos y restaurantes, sino que también a una serie de oficios y servicios que buscan mantener vivo el carácter de una localidad, mediante un turismo de experiencias, más sustentable y accesible para todos.

Este año, un movimiento constante de turistas es el que recibieron los icónicos destinos turísticos de la región, donde miles de personas llegaron a maravillarse de los atractivos y parajes que estos esconden. Entre ellos Pichilemu y sus alrededores, lugar que se convirtió en el más visitado a nivel regional con playas repletas de personas donde incluso se hablaba de que no se cumplían con el distanciamiento adecuado.

Danilo Robles, vicepresidente de la Cámara de Turismo de Pichilemu, y quien además es concejal por esta comuna, dijo que este 2022 ha sido un muy buen año, con un verano que comenzó más temprano que otros años. “Nos hemos reinventado y hemos aprendido a trabajar en equipo como cámara de Turismo y como agrupación de restaurantes que creamos en medio de la pandemia. Nos hemos preocupado de atender bien a los turistas y de cumplir con todos los protocolos”. Y además dijo que los turistas también están cambiando sus comportamientos ya que, explicó, ahora se acuestan más temprano y salen a pasear o a cenar más temprano.

“En 2021 estábamos todos un poco más asustados por la pandemia que ahora. Ahora también nos ha ayudado la vacunación y la experiencia ganada desde la primera temporada alta, tanto para nosotros como para los propios visitantes”, añadió Robles.

Al ser una atracción turística, dice, se preocuparon bastante de la propagación del Covid 19. “Entre los emprendedores del rubro siempre existió el miedo a las restricciones y que los contagios siguieran empeorando. Pero con el tiempo nos hemos adecuado a una manera muy diferente de trabajar, siendo una costumbre también para los turistas el saber qué hacer”, añadió sobre los cuidados y medidas sanitarias impuestas por la autoridad.

A futuro, el sector turístico de Pichilemu espera que las personas sigan prefiriendo este lugar como destino preferido. En el caso de la gastronomía,- el negocio de Danilo- “hoy ya no solo encuentran el clásico pescado frito sino que además están abiertos a más innovaciones y a potenciar el patrimonio gastronómico de esta zona costera con producto netamente locales”, sentenció.

“Pichilemu va a mejorar bastante de aquí en adelante”, es la esperanza de este representante gremial y también concejal por la comuna. Las ganas están. Por ejemplo, se sabe que tras un reciente convenio firmado por el municipio local con Sernatur regional, se buscará potenciar el destino con sus diferentes atractivos y productos turísticos y poder convertir a esta comuna en Zona de Interés Turístico(ZOIT) para así aumentar su presencia a nivel, regional, nacional y fuera del país. Ahora este gremio se prepara para recibir a la gran cantidad de personas que se espera lleguen hasta el principal balneario costero de la Región de O’Higgins.

ENTRADA NORTE AL SECANO COSTERO

No muy lejos se encuentra la comuna de Navidad, puerta de entrada norte al secano costero de la región. Desde La Boca a Puertecillo, pasando por Matanzas o Pupuya, los visitantes pueden recorrer todo el litoral norte de nuestra región y descubrir la aplacible mezcla de lo que es el mar, la playa, el campo chileno y el río.

El presidente de su Cámara de Turismo, Cristian Martínez, la cual posee unos 50 socios y funciona desde 2006, nos cuenta que este último verano fue bastante tranquilo y “casi normal” debido a que hace una comparación con la temporada estival de 2021, periodo en que el turismo en esta zona fue “extraordinario” para este rubro porque estuvieron con Fase 3 del Plan Paso a Paso.

Para él la reactivación del turismo ya comenzó pero muy lento. “A todos nos fue relativamente bien este año, aunque un poco bajo respecto de 2021 cuando llegó una cantidad impresionante de gente a la zona. Ahora fue tranquilo y estuvimos en Fase 2 limitándonos en el aforo principalmente en el área de los restoranes”, dijo Martínez, asegurando que la pandemia los sigue afectando un poco.

A lo anterior se suma que los turistas venían por menos tiempo, “eso implica que si alojaban menos días consumían menos lo que significan menos recursos para la zona”, explicó el representante gremial.

Producto del explosivo aumento del turismo en 2021 en la zona, Martínez aseguró que se crea mucha oferta informal (que no cuenten con los permisos necesarios), la gran mayoría, “pero hace que se disgregue más la cantidad de demanda, principalmente en alojamientos”.

Además de las restricciones en pandemia para reunirse y poder realizar actividades que fomenten su actividad, asegura que el apoyo de las autoridades ha sido muy poca. “Para cumplir con las restricciones se tuvo que invertir en cada servicio y no ha habido apoyo para eso”, acusando al gobierno local que no hubo un real apoyo aún en estos dos años de pandemia. “Los empresarios han debido invertir de su bolsillo para seguir, lo cual no está mal, pero si queremos fomentar la comuna deberíamos tener un trabajo en conjunto”.

A su juicio, las restricciones sanitarias por la pandemia del Covid 19 se han ido soltando a través del tiempo, “por lo tanto esto debiera comenzar a mejorar y retomar la normalidad viendo un futuro bastante auspicioso”. Ahora esperan que la cantidad de casos les permitan pensar en el próximo fin de semana largo que es Semana Santa en el mes de abril.