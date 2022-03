La invasión rusa a Ucrania es un conflicto ante el cual nadie ha quedado indiferente y a diario recibimos información del impacto económico en el mundo. Pero ¿Cómo afecta esta guerra a la economía de un país tan lejano como el nuestro? ¿Qué nivel de exposición tiene la economía chilena y en particular los fondos de pensiones?

El Concejo de Estabilidad Financiera (CEF) creado en 2011 para velar por la integridad y solidez del sistema financiero, en una de sus últimas reuniones evaluó la situación de nuestro país frente al conflicto y su impacto, concluyendo que se tendría una baja exposición dada la acotada presencia de inversiones en Rusia y bajos volúmenes de exportaciones e importaciones con estos países. Sin embargo, es difícil estimar los efectos de largo plazo en un escenario que aún está movilizándose.

No se dejaron esperar las alzas en el precio del trigo, maíz, petróleo y gas, dado que Ucrania y Rusia son productores y proveedores importantes de estos productos a nivel mundial. A partir de la guerra hay un riesgo real de menores suministros, lo que hace que el precio de estas materias primas suba y con eso presione al alza la inflación, producto del incremento en los precios. Posteriormente, dependiendo de las medidas que adopte el Banco Central para controlar la inflación, se verá el efecto final en nuestra economía.

En los fondos de pensiones el llamado es a la calma, pero, a mantenerse alertas, especialmente en los fondos A y B que son los más expuestos por tener un componente mayor en inversión extranjera, donde veremos fluctuaciones asociadas a la realidad internacional. Eso es esperable porque son los multifondos más riesgosos, pero hay que recordar que estos se deben analizar con visión de futuro y no sujetos a su comportamiento en el corto plazo, donde es frecuente las variaciones contingentes, que corrigen su caída con el tiempo, volviendo a los valores y comportamiento iniciales. En los fondos C, D y E que son los más conservadores, esta guerra no debiera afectarlos directamente porque su exposición está más relacionada a la realidad nacional y a la incertidumbre propia de Chile al estar invertidos en bonos.

Por lo tanto, es importante mantener la calma si el objetivo de inversión es de mediano y/o largo plazo.

Marcela Palacios Directora de Carrera de Ingeniería Comercial Universidad de Las Américas Sede Viña del Mar