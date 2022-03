Por:; Fernando Ávila F.

La Corte de Apelaciones de Rancagua mantuvo sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva al ex concejal de la Municipalidad de San Fernando, Enrique de Jesús Díaz Quiroz, imputado por el Ministerio Público como autor de los delitos de cohecho y fraude al fisco.

En fallo unánime, la Primera Sala del tribunal de alzada, confirmó la resolución impugnada, dictada por el Juzgado de Garantía de San Fernando.

“Atendido el mérito de los antecedentes y lo dispuesto en los artículos 140, 364 y siguientes del Código Procesal Penal, se confirma la resolución apelada de 22 de marzo de 2022, dictada por el Juzgado de Garantía de San Fernando, en causa RIT 1578-2021, que mantuvo la medida cautelar de prisión preventiva del imputado Enrique de Jesús Díaz Quiroz, por compartir, en lo esencial, los fundamentos de la resolución en alzada”, sostiene el fallo.

Díaz Quiroz, ex concejal de San Fernando, en su ejercicio habría solicitado la suma de un millón de pesos por apoyar proyectos que presentaba el ex alcalde, Luis Berwart ante el concejo municipal, recursos que salieron del área salud y educación, pago mensual de un millón de pesos incluso en perjuicio de sueldos del área salud y educación, dinero que se le entregó en sobre cerrado por funcionarios de la Corporación Municipal y el propio ex alcalde Berwart.

Además se contrató a dos de su hijos, sin que realizarán trabajos, emitiendo boletas de honorarios en el área de educación, labores que nunca se hicieron, por un monto de 36 millones de pesos. La hija del imputado también fue contratada para desarrollar un taller de karate en establecimientos educacionales, recibiendo más de 3 millones de pesos. Fue así como se le formalizó por delitos de cohecho reiterado y fraude al fisco.