Las aguas no están quietas en el arbitraje nacional. A los ya sabidos cuestionamientos en la competencia local, se suma una crisis interna que podría culminar, inclusive, en un paro de actividades.

Este jueves se conoció una carta del sindicato donde exigen la salida inmediata de Javier Castrilli desde la cabecera del comité de árbitros, lo mismo de los otros directivos de la entidad.

En dicho comunicado, argumentan que el trasandino, “expresó diversas opiniones que no contribuyen a un cordial ambiente laboral y denigran nuestra institucionalidad” y que “hay gente que no está capacitada, por más que yo emane directrices no las van a cumplir”.

Lo propio, citando una publicación del medio electrónico “Tribuna Andes”, el cual denunció un supuesto cobro desde fuera del estadio CAP cuando jugó Huachipato y Copiapó en la promoción.

Es por eso, y otros temas, que los hombres de negro solicitaron la renuncia de Castrilli antes del martes venidero, sino, tomarán otro tipo de acciones como una paralización que evitará el desarrollo normal de las competencias de la ANFP.