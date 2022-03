Por: Ximena Mella Urra.

Cada 2 de abril se conmemora el “Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo”. Es por ello que a nivel nacional, las diversas organizaciones relacionadas con esta condición han llamado a toda la comunidad a marchar por esta causa, la que incluye una petición al Estado que ya lleva mucho tiempo en causa: la esperada Ley de Autismo, proyecto trabado en el Congreso. Ya la Convención Constitucional reconoció a las personas neurodivergentes como sujetos de derecho lo que despeja considerablemente el camino de la tramitación de esta normativa, y que desde hace años busca beneficiar a las madres, padres y/o a cuidadores(as) por parte del Estado.

Los Trastornos del Espectro Autista (TEA), que incluye Autismo y Asperger, son un grupo de condiciones en el desarrollo neuronal que pueden provocar problemas sociales, comunicacionales y conductuales significativos. Pero cada persona, niño o niña, adultos, que lo poseen, requieren de diversas necesidades. Muchos de ellos necesitan de costosas terapias y especialistas, prestaciones que no son cubiertos por las instituciones de salud.

El llamado es a que este sábado 2 de abril, desde las 14 horas, todas las familias de la zona, no solo aquellas que deben vivir con esta condición, marchen por esta causa bajo el lema “Por el mío, el tuyo y los que vendrán”. El inicio de la caminata será en la sede de la Agrupación Autismo Rancagua, emplazada en calle Adelaida Calvo N°95, Población Cuadra, para luego seguir por la Alameda y llegar hasta la Plaza Los Héroes.

Al respecto, la presidenta de dicha agrupación, Elizabeth Escobedo, sostuvo que “hoy más que nunca se hace fundamental salir a la calle, a que la gente nos vea y entienda lo que es el autismo. Muchos de nuestros niños, niñas y jóvenes están siendo maltratados en el sistema escolar, y no solo me refiero al bullying entre escolares, sino que de las comunidades enteras. Puesto que, los mantienen por una o dos horas dentro de las salas de clases y después los despachan a sus hogares excusándose no poder contenerlos”.

Y agregó que están invitados a participar “no solo participen padres o familiares de personas dentro del espectro, sino que todos aquellos que empatizan y tienen conciencia de nuestra causa. Es una invitación abierta y lo esperamos a todos con los brazos abiertos”.