Por: Mariel Fernández Moris.

La Estrella es una comuna campesina-agrícola perteneciente al secano costero de la Provincia Cardenal Caro de la Región de O’Higgins, distante a dos horas de la capital regional, Rancagua. Es considerada como Zona rezagada por el Gobierno Regional y la Subsecretaría de Desarrollo Regional, es decir, está atrasada en varios aspectos y eso se hace notar en la calidad de vida de sus habitantes. No cuenta con farmacia, ni con liceo, ni con notaría, ni con banco, ni mucho menos con una veterinaria, carencias que hoy más que nunca sienten los cerca de 4000 estrellinos que habitan en esta localidad.

Al ser un pueblo lejano y apartado del resto de las otras comunas la hacen ser poco visible e incluso de su existencia, pero detrás de enormes cerros se esconden necesidades básicas y que en el último tiempo se han ido incrementando dado la llegada de nuevos habitantes que se ha duplicado de acuerdo a los datos contenidos dentro del censo del año 2017, esto debido a la venta de territorios aledaños al sector urbano de la localidad.

Dada esa realidad y esa problemática que atraviesa actualmente la comuna, es que su jefa comunal María Angélica Silva Arrué, quien lleva nueve meses en el puesto decidió unir fuerzas a través de una “Mesa de convergencia por el desarrollo de la Estrella” realizada el pasado miércoles 23 de marzo vía remota, cuyo objetivo es generar una alianza pública-privada para reunir 85 millones de pesos para proyectos de infraestructura pública y equipamiento social en beneficio de la comuna. Dicha instancia contó con la presencia de representantes del sector privado de la localidad, Fundación huella local y equipo de la Municipalidad de La Estrella donde se presentó la cartera de proyectos a las empresas la que cuenta con cinco que se han definido como prioritarios e incluyen pavimentación, alumbrado público y espacios para la comunidad.

El desarrollo de la cartera de proyectos en La Estrella y las sesiones de la mesa darán su inicio en el mes de mayo, con las empresas privadas que confirmen su aporte luego de esta primera reunión. Posterior a aquello, se delimitarán los proyectos a concretarse dentro de un año, aunque se espera que la totalidad de estos proyectos se realice dentro de cuatro años.

Pero el foco está puesto en el crecimiento que hoy en día se evidencia en las calles de la localidad, donde no hay estacionamiento, el caótico atochamiento de vehículos en las principales avenidas, ingreso de camiones de alto voltaje a la zona urbana, el no respeto de las vías sumado a la gran cantidad de personas que transita por las calles los fines de semanas.

Por lo mismo, y para saber aún más de la realidad que atraviesa hoy en día la comuna de La Estrella, El diario “el rancagüino” entrevistó a la Alcaldesa de la comuna, instancia donde dio a conocer su preocupación por los escasos recursos que llegan al municipio y donde además entrego sus lineamientos de lo que quiere realizar para lograr que La Estrella no sea una localidad sin acceso a servicios y junto con ello deja entrever el anhelo de un crecimiento sostenido a futuro.

¿CÓMO SURGE ESTA MESA DE CONVERGENCIA PARA EL DESARROLLO DE LA ESTRELLA?

Cuando recién me inicié como alcaldesa vinieron de Huella Local, que es una Fundación, pero no tenía claro en ese momento para dónde iba y lo que tenía que hacer. Al tiempo me interioricé y pude notar que prestaban mucha ayuda sobre todo a estas comunas que son más vulnerables. Me encontré con una comuna donde había muy poca infraestructura. Hay muchos servicios que hacen falta acá y ahí traté de contactarme con ellos nuevamente e iniciamos la idea de hacer esta mesa. Somos una comuna con muy pocos recursos, y esta fundación cuenta con los profesionales competentes que nos pueden ayudar. Mi prioridad es abrir vías nuevas que están en el plan regulador para descentralizar ya que no cuento con espacio para crear más servicios y así generar un crecimiento de la comuna. Yo vine a generar un cambio en ese sentido, porque hemos crecido exponencialmente dado los proyectos de parcelaciones y loteos, por lo tanto, nos quedamos cortos con todo, en educación, en salud, etc. Nos falta infraestructura

¿Le gustaría a futuro seguir contando con huella local enfocado hacía otros proyectos, entonces?

De todas maneras, huella local es mi aliado y lo más importante entendió mi mensaje que vengo a generar un cambio porque es necesario, ya que necesitamos que La Estrella crezca no podemos seguir así porque no estamos dando los servicios que las personas necesitan. Para mí la educación y la salud son primordiales, pero no solamente poner énfasis en el radio urbano, sino que en el sector rural. Siempre pienso más allá del hoy y ese mañana La Estrella será un gran pueblo. Agradecida de esta fundación, ya que se han portado muy bien conmigo.

¿Por qué recurrir a una alianza público-privada?

Es necesario porque no tenemos los recursos para hacerlo y te digo los profesionales, me he dado cuenta en estos meses que he estado acá que no se si necesita tanto dinero sino más bien es un tema de gestión y se necesita tener una buena gestión para hacerlo hay que unir público, privado y gobierno. Es imposible crecer solos y tenemos que hacer esas alianzas donde contamos con grandes empresarios de alrededores y de nuestra comuna donde espero que se entienda mi mensaje y que de verdad necesitamos que se nos mitigue y se nos compense. Hay que tener una comunicación sana por el bien de todos los estrellinos y estrellinas.

Yo la verdad es que vine a generar un cambio y dignidad para mi pueblo, esa es mi meta. No perderé el norte, hay muchas cosas que tengo en mi cabeza y en mi corazón para poder generar en La Estrella.

– ¿Cómo sueña que será La Estrella en los próximos tres años?

Sigo soñando en el pueblo que conocí. Un pueblo de campo, pero con todos los servicios que la gente necesita para su dignidad. Tampoco quiero cambiar esa esencia que tiene La Estrella. Gente de corazón, gente buena. Quiero que los niños se queden con sus padres, que no tengan que emigrar a tan temprana edad, yo viví eso en carne propia y que los profesionales que hoy en día tenemos acá se queden entregando su mejor versión para esta tierra.

Quiero que La Estrella crezca en cultura en turismo. Sueño con mi estrella campesina, pero con todo lo que las personas necesitan para su vida.