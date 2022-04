Por: Mariel Fernández Moris

Este miércoles la Seremi de salud O’Higgins la Dra. Carolina Torres en compañía de funcionarios de la Unidad de Alimentos de Acción Sanitaria recorrieron el Mercado de Rancagua para entregar recomendaciones ante el aumento del consumo de pescados y mariscos en la antesala de semana santa todo esto con el objetivo de evitar enfermedades transmitidas por alimentos extraídos del mar.

La autoridad sanitaria hizo un especial llamado a cuidar de la alimentación que es primordial para nuestra salud en un contexto de tradición religiosa donde se deben tener ciertos resguardos como “el respeto de la cadena de frío, ya que hay personas que dejan los mariscos o pescados en cualquier lugar y eso genera que se reproduzcan microorganismos que pueden poner en riesgo su salud”.

Otra preocupación en estos días donde aumenta el consumo de pescados y mariscos es la marea roja que afecta a las costas de algunas regiones de nuestro país. Al respecto Torres señaló que “ha sido un tópico que ha generado interés a nivel del país, es muy relevante recordarles a las personas que en particular para prevenir esa enfermedad los mariscos deben ser comprados en espacios que estén autorizados, ya que nosotros como autoridad sanitaria tenemos el rol de fiscalizar los puestos que estén establecidos y que estos cuenten con los códigos y sellos previamente coordinados con la autoridad. Recordarles a las personas que la toxina que genera está enfermedad no se elimina al cocer los mariscos”. Recordemos que la Marea Roja es un fenómeno natural que se caracteriza por un rápido aumento de pequeños organismos marinos que pueden provocar o no, la descoloración del agua. Algunos de estos organismos producen veneno que contaminan los mariscos filtradores.

Así la seremi de Salud destaca que “El proceso de extracción y comercialización de pescados y mariscos cuenta con la revisión de las autoridades sanitarias de las distintas regiones del país, la única manera de protegerse es comprar en lugares que estén autorizados”.

Por su parte Víctor Peña, jefe del departamento de Acción Sanitaria de la Seremi de Salud, en cuanto a las fiscalizaciones en aquellos lugares de venta de estos productos aseguró que “ya se comenzó con lugares de expendio de mariscos y pescados comprobando que el origen venga autorizado por la autoridad sanitaria correspondiente”, en relación sobre quienes no cumplan con tener productos aptos para su consumo planteó que “se arriesgan al decomiso, destrucción y multas que parten en una 1 UTM “

Además, Nelson Adrián, jefe de la unidad de alimentos de la Seremi de salud, da a conocer recomendaciones en el manejo de pescados y mariscos en la casa como lo es “no consumir nada crudo, lavarse las manos para así no contaminar en la cocina lo que te puede transmitir infecciones, lo que te puede generar finalmente un cuadro gastroentérico. Así como también las alergias”.

AUMENTO DE LOS PRECIOS

En el último mes se ha observado un alza en los precios de los pescados y mariscos en el Mercado Modelo de Rancagua, así lo reconoce Delia Pezzopane que lleva trabajando en el mercado hace 44 años, y nos menciona que “hace un mes han subido los precios, por ejemplo, el pescado está a $2500 pero hace un mes uno lo encontraba a $1980, ha subido. “En cuanto a la reineta hemos tenido alzas y bajas, entonces ese el margen de lo que se ha vendido hasta ahora”, aseguró.

En cuanto a la marea roja que ha afectado las ventas en algunas regiones del país nos cuenta que “nos llega todo controlado, yo funcionó con todas las precauciones”.

De una opinión similar es Guillermo Vejar, que tiene un puesto en el mercado hace 42 años. Nos dice que “siempre aumentan en estas fechas las ventas, las personas deberían llevar los productos una semana antes a precio casi normal”, en relación a los resguardos que está tomando para la venta de sus productos nos señala que “acá no se recibe nada sin papel y si se tiene sospecha se devuelve simplemente, aquí nada es clandestino porque es muy peligroso sobre todo el marisco”.

Síntomas de intoxicación por Marea Roja

– Adormecimiento y hormigueo en boca,lengua,cara o piernas.

– Dificultad para hablar y respirar.

– Parálisis.

Si tu o tu familia presentan estos síntomas, deben acudir inmediatamente a la urgencia de un centro de salud más cercano.