Poco se ha hablado de la pandemia en el último tiempo, menos a nivel local, pero desde el nivel central llegan importantes novedades, hace poco el Ministerio de Salud anunció que de desde el 14 de abril no será obligatorio el uso de mascarillas en espacios abiertos, al mismo tiempo anunciaron importantes cambios en el plan “paso a paso” dejando las etapas en 3: Bajo Impacto Sanitario, Medio Impacto Sanitario y Alto Impacto Sanitario. En las dos primeras la mascarilla no será obligatoria en lugares abiertos que permitan al menos un metro de distancia entre cada persona. En lugares cerrados, en tanto, se mantiene la obligatoriedad de su uso.

Es que según señalan desde el minsal nos encontraríamos en “una nueva etapa epidemiológica”, esto en el contexto de una baja en la circulación del virus y una alta tasa de vacunación. Esto siguiendo a algunos países que han liberado las medidas sin que por el momento se observen mayores rebrotes de la pandemia.

Eso sí, pese a la baja en los números el virus sigue presente y contagiando a miles de compatriotas todos los días. Por ejemplo, ayer miércoles se informaron de 168 nuevos casos en nuestra región y 3 mil 689 en el país. Números que marcan aún un contagio comunitario de virus.

Por esta razón hay quienes no están de acuerdo con la medida anunciada por el Minsal, es que es probado que la transmisión del SARS-CoV-2, disminuye notablemente con el uso de mascarillas, lo que aún con altas tasas de vacunación contribuye a mantener los contagios a la baja, y no solo de coronavirus, sino también de otros virus respiratorios.

Igualmente, varios especialistas advierten sobre un componente simbólico importante, en referencia a que la mascarilla ha sido la mayor expresión de respeto a las medidas de autocuidado y protección comunitaria, y que relajar su uso sería una negativa señal.

Si bien estamos cansados de la mascarilla, muchos ansiamos respirar libres, en el plano simbólico pude haber cierta razón, por eso se requiere una mayor y eficaz comunicación sobre que esta sucediendo, cuales son los alcances de las medidas y que significa realmente su implementación. No son suficiente algunos puntos de prensa en Santiago y graficas por redes sociales, se hace urgente el involucramiento de todo el Estado en esta materia donde se juega el tal vez no volver a tener un rebrote, situación que especialmente no se da a nivel local donde parece haber una orden de silencio sobre las autoridades locales, especialmente sobre el delegado presidencial, que poco ayudan a difundir los necesarios mensajes. Es que más allá del acuerdo al que el presidente Boric haya llegado con la Asociación de Gobernadores Regionales, de hacer que el papel de los delegados sea mínimo -tendiendo a desaparecer esta figura- esta no es una materia política, sino de Estado.

Una idea parecida fue la que indicó al momento de anunciar las medidas la propia ministra de Salud , María Begoña Yarza: “Tenemos que enviar el mensaje correcto, no estamos eliminando la mascarilla. Lo importante es que la evidencia científica nos indica que hay lugares de bajo riesgo donde puede no utilizarse, pero debemos ser responsables”, aseguró.

Esto que, si bien ansiamos pasar la página de la pandemia, lo cierto es que debemos convivir con ella por lo que tenemos deberes individuales y colectivos que, aunque son conocidos, vale la pena recalcarlos. Así la mayoría de las personas podrá tener las defensas suficientes para resistir el virus y, de paso, evitar que éste se vuelva más agresivo y derrumbe lo logrado hasta ahora.

Hay que creerle a la ciencia. Las vacunas son seguras, funcionan y salvan vidas. Por eso, hay que insistir en que las personas completen los esquemas de vacunación y respeten las nuevas medidas de bioseguridad dispuestas por la autoridad, como el uso de mascarillas en los recintos cerrados.

Necesitamos aplicar lo aprendido durante estos dos años en términos no solo de protección, sino también de cómo no afectar la vida cotidiana y económica de las personas. Que todo lo sufrido no sea un sacrificio vano.

Luis Fernando González V.

Sub Director