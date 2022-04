Por: Fernando Ávila F.

Un lamentable hecho quedó al descubierto en la Parcela Nº 16, Piedra del Sol, comuna de Paredones. Hasta el lugar llegó personal del Retén San Pedro de Alcántara, perteneciente a la Tercera Comisaría de Pichilemu

Se informó que a raíz de un llamado por parte de la ex pareja de la víctima, manifestaba que vive en Santiago y la última vez que tuvo contacto con su ex marido fue vía telefónica el día lunes alrededor de las 11.00 horas. Al no contestar el teléfono decidió en compañía de su hijo concurrir el día jueves, encontrando a su ex marido sin vida.

Personal policial una vez en el lugar identificó a la persona fallecida como J.A.F.R, de 70 años, verificando que permanecía con un impacto de bala. Se dispusieron peritajes de la Policía de Investigaciones y del Servicio Médico Legal para descartar que en el hecho hayan participado terceras personas. En cuanto al arma, se encontraba inscrita a nombre de la víctima.