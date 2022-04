Una vez más el equipo a cargo de la selección para el ingreso universitario ha elaborado planes de mejora que ponen nervioso a más de algún director de colegio. Desde hace ya algunos años hemos estado escuchando que la Prueba de Transición (PDT) era la etapa con la que el DEMRE, el CRUCH y la Subsecretaría de Educación Superior nos mostraban el camino hacia la Prueba de Admisión a la Educación Superior (PAES).

Durante los años 2020 y 2021 MINEDUC envió a los colegios la Priorización Curricular, con la que se marcaban los énfasis de cada asignatura en los tiempos de pandemia y las no tan queridas, clases online. Este documento obviamente era una pequeña porción de lo que año a año los colegios debían cumplir en cada asignatura, y este contexto de preparación escolar también ha sido uno de los puntos clave a considerar en la elaboración del temario PAES que ya publicó DEMRE en su página oficial hace un par de semanas.

Esta “nueva” prueba contempla entonces los contenidos que se priorizaron, además del nuevo enfoque en ciertas competencias y habilidades que, pese a estar presentes hace ya varios años, en esta prueba serán mucho más protagonistas. La sutileza de las comillas no ha sido al azar cuando menciono la prueba como una novedad, lo he destacado pues, gran parte de las preguntas que vienen apareciendo en las últimas PDT han sido recicladas de años anteriores. DEMRE viene incorporando este tipo de preguntas hace bastante tiempo, cualquiera que rinda la prueba año a año como yo (la he rendido 12 veces), tiene súper claro que la intención en las habilidades nuevas se viene mostrando desde, al menos, el año 2015.

En este contexto entonces, ¿qué debemos saber sobre la nueva PAES? Depende quién pregunte. Veamos primero los verdaderos protagonistas del proceso, los estudiantes; ¿qué deben saber?

Los estudiantes deben tener claro que esta prueba PAES tiene pruebas optativas y obligatorias, para participar del proceso de Admisión 2023 deben rendir obligatoriamente las pruebas de Comprensión Lectora, Matemáticas (M1) y una prueba electiva que deben elegir entre Ciencias o Historia. Adicionalmente, para aquellos que quieran estudiar Ingeniería o Medicina (en ciertas universidades) tendrán que rendir la nueva prueba electiva de Matemáticas (M2), que considera el mismo temario que la M1 y adicionalmente algunos temas que podrían considerarse más específicos. Lo más importante para cada estudiante; aconséjele si conoce a alguno que curse 4º Medio este año, es que se anticipe e investigue qué ponderación de cada prueba, NEM y Ranking, le piden las carreras que le interesan. Hacer esta búsqueda ayuda muchísimo a tener claro el panorama y cuál es el camino que se debe recorrer en cuanto a preparación y organización del estudio.

Segundo, ¿qué deben saber los padres? Aconsejo que hagan su aporte desde la afectividad y el acompañamiento. Recuerden que los estudiantes están pasando por una de las etapas, académicamente, más estresantes de sus vidas. Deben “encajar” en un sistema universitario, cumplir expectativas que el entorno tiene sobre ellos y “demostrar” que son buenos en esto. Esta PAES, para los padres, no representa ningún cambio significativo en lo que deben hacer, sigue siendo una prueba de admisión que presiona y exige a los estudiantes, así que desde lo técnico es poco lo que ellos deben saber. Sugiero que estén junto a sus hijos mirando toda la información que ellos buscan, instarlos a que investiguen y enterarse de todo lo que a sus hijos les interese del mundo universitario.

En tercer lugar, los colegios. Las instituciones que forman a nuestros hijos para cumplir con el currículum nacional que indica el MINEDUC deben ser las primeras en informarse de todo, deben ser las que manejen el tema muchísimo mejor que sus estudiantes y apoderados, pues estos últimos llegarán preguntando a los colegios “de qué se trata esta nueva prueba”. Los colegios deben entregar la información de manera rápida y oportuna a los estudiantes, siempre investigando muy bien para no dar información errada, tomándose en serio su rol de liderazgo del proceso educativo. Una gran receta para reducir el estrés de los estudiantes, es que los directivos y profesores de los colegios sean expertos en este proceso de admisión, de tal manera que los jóvenes sientan que pueden acercarse a ellos y preguntarles cualquier cosa que les asuste y les tendrán la respuesta precisa.

¿Y qué deben saber los profesores?

Antes de responder, quiero dejar en claro que no los dejé al final porque sean los últimos en la lista de importancia, para nada, los dejé al final pues creo que la parte más interesante es la que viene ahora y elegí “rematar” con ellos para hacer un cierre más técnico.

Los profesores que trabajan con estudiantes desde 7º básico hasta 4º medio deben saber que el equipo a cargo de definir esta prueba y el proceso de admisión han mostrado, hace rato, su énfasis en que los estudiantes sepan “qué hacer” con lo que saben. Esto significa que no bastará con que un estudiante conozca todas las leyes de la física, sino que, también se espera que sepa cómo ellas afectan a los fenómenos de la naturaleza, cómo se descubrieron, cómo se demostraron, cómo experimentalmente se pueden recrear estas leyes y por supuesto, qué beneficio traen para la vida cotidiana.

Una señal clara de este enfoque, fue la luz que encandiló la preparación de los preuniversitarios cuando DEMRE publicó el temario de Lenguaje hace un tiempo, señalando que solo se evaluará la comprensión lectora, desechando los ejes de Plan de Redacción y Conectores. ¿Es que ahora no importa que un estudiante sepa conectores? Falso, sí importa y mucho. La diferencia es que ahora no basta con eso. El estudiante debe, además, saber cómo usarlos, cómo reconocerlos, cómo intercambiarlos, etc.

En el área de matemática ocurrió algo hermoso (me tomé la libertad de usar este adjetivo pues es mi área de trabajo y obviamente es mi favorita). Hasta hace algún tiempo en la prueba de matemática habían muchos ejercicios que tenían una clara “pillería” para hacerlos rápido, incluso si un estudiante no dominaba perfectamente el contenido, ahora son muy pocos. Hoy tenemos ejercicios muy creativos que superan con creces esta faceta de la antigua PSU. Ahora vemos ejercicios desafiantes, por ejemplo algunos se presentan de una manera inversa, es decir, no hay que ”resolver” algo, pues ya está resuelto, lo que se debe hacer es revisar si ese procedimiento es correcto o no. Este tipo de ejercicios son clave para que los estudiantes demuestren si conocen o no los contenidos. También se mide la forma en la que se resuelve un ejercicio presentando problemas que, bajo ciertos métodos, son muy largos y agotadores, pero de una manera más creativa pueden ser casi triviales. Mi recomendación, y aquí me siento con más propiedad que en otras áreas, es que los profesores hagan a sus estudiantes elaborar ejercicios y/o corregir ejercicios desarrollados, que busquen errores, que revisen procedimientos de sus compañeros y que construyan diferentes formas de resolver un mismo problema, pues esta habilidad (Argumentación) se potenciará muchísimo cuando los estudiantes comiencen a descubrir “por qué” se puede o no se puede hacer algo en matemática.

Para cerrar solo agregaré que la principal misión de todos los que estén cerca de este proceso es la de recoger la información desde las fuentes oficiales y no crear mitos que puedan aumentar la ansiedad de los jóvenes o crearles falsas expectativas con información errada. El sistema de admisión es muy transparente y todo está publicado en las páginas oficiales del DEMRE y MINEDUC, investigue, infórmese y hágase responsable de lo que le corresponde.

Juan Narváez Ortiz

Director

Academia Narvezzi