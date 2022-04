Como ya está siendo costumbre, el boxeo olímpico tendrá una nueva jornada de intensas peleas en el gimnasio municipal de San Fernando.

Para este sábado, los púgiles de la Academia sostendrán combates de preparación frente a boxeadores de Constitución (región del Maule), y Angol (región de la Araucanía).

La “Noche de combates de boxeo olímpico” desde las 21 horas con participación de los especialistas en categorías de 55 a 80 kilos.

La programación señala que en 80k, Benjamín Ogas se enfrentará a Daniel Toledo (cadetes 16 años); en 55k, Martín Vargas (Constitución) frente a Patricio Vargas (Academia); en 57k, Martín Carreño (Constitución) vs Mateo Román (Academia); en 70k, Nicolás Valdés (Constitución) vs Cristian Lobos (Academia); en 60k, Lucas Zúñiga (Constitución) vs Diego Toledo (Academia); en 60k, Diego Cortes (Constitución) vs Álvaro Rojas (Academia); en 85k, Sergio Liempi (Angol) vs Sebastián Dickinson (Academia).

Finalmente, en el combate estelar se enfrentan en calidad de revancha el local Michael López -excampeón de Chile juvenil- y el maulino Manuel Caroca.