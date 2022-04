Por: Gisella Abarca

Fotos Nico Carrasco

Luego de una fuerte y mundial pandemia que ha azotado al mundo entero, luego de dos años distanciados, la jornada de este Miércoles Santo, todos los sacerdotes y el Obispo de la Diócesis de Rancagua, celebraron la Misa Crismal en la Catedral de Rancagua.

Esta eucaristía celebrada por Monseñor Guillermo Vera en la que estuvo acompañado de la totalidad de los presbíteros de la diócesis de Rancagua, es una de las principales manifestaciones de la plenitud sacerdotal del Obispo y como signo de la unión estrecha de los presbíteros con él.

En la Misa Crismal, en la que se consagra el Santo Crisma y se bendicen los óleos de los catecúmenos y de los enfermos, también hubo grupo de fieles que acudieron de diferentes parroquias acompañando a sus párrocos.

Durante la homilía, Monseñor Guillermo Vera dijo “aquí estamos nosotros, su Obispo Sacerdotes y Diáconos, quiera Dios concedernos la gracia de no defraudarlos a ustedes hermanos y que cumpliendo nuestra tarea, ayudemos al crecimiento de todo el pueblo de Dios”, expuso.

En su homilía, el prelado se dirigió a los sacerdotes y les dijo “cuando se acerca la Semana Santa, somos convocados para, junto al Altar del Seño, renovar las promesas sacerdotales que el día de nuestra ordenación con emoción pronunciamos ante nuestro obispo y la comunidad cristiana que con gozo celebraba tener un nuevo sacerdote”.

En esta línea el obispo de la Santa Cruz de Triana se dirigió al clero y agregó “Han pasado los años, hemos tratado de vivir nuestro sacerdocio; pero sobre todo en este tiempo, hemos experimentado la fidelidad de Dios y el cariño de tantos hermanos y hermanas. Ante esto no queda más que agradecer, pedir perdón por nuestras infidelidades y con ilusión volverle a decirle al Señor aquí estoy, porque me has llamado y decirle a los hermanos aquí estoy para servirles y acompañarlos”, expuso.

Monseñor Vera añadió “nosotros formamos parte de este presbiterio de la Santa Cruz de Rancagua y estamos llamados a trabajar, en comunión unos con otros, para que el Reino de Dios crezca en medio nuestro, por lo tanto, no olvidemos el consejo del apóstol Pablo y no nos cansemos de hacer el bien (…) Hoy más que nunca la comunidad cristiana necesita el ejemplo de nuestra unidad”. En este contexto, pidió a los fieles orar y acompañen a los sacerdotes en su labor para que cumplan la misión que les ha sido encomendada.

RENOVACIÓN DE PROMESAS

Uno de los momentos culmines de la celebración de la eucaristía, fue cuando los sacerdotes renovaron las promesas sacerdotales, las que un día hicieron cuando fueron ordenados, respondiendo con un cerrado Sí a las preguntas del prelado.

Luego, una vez de comenzar la celebración de la cena del Señor, el Obispo Diocesano, Monseñor Vera recibió los Santo Óleos para luego ser consagrados, los que en una procesión solemne fueron llevados en tres ánforas. De este modo, el Obispo bendijo los Óleos y el Crisma que serán utilizados durante el año en las parroquias para la administración de los sacramentos: el Óleo de Catecúmenos, el de Enfermos y el Crisma.

Cabe destacar que el Santo Crisma; es decir, el óleo perfumado que representa al Espíritu Santo, se ocupa en el bautizo, la confirmación y en la ordenación de diáconos, sacerdotes y obispos. Con el óleo de los catecúmenos, se extiende el efecto de los exorcismos, pues los bautizados reciben la fuerza divina del Espíritu Santo, para que puedan renunciar al mal, antes de que renazcan de la fuente de la vida en el bautizo. En tanto, el óleo de los enfermos, remedia las dolencias de alma y cuerpo de los enfermos, para que puedan soportar y vencer con fortaleza el mal y conseguir el perdón de los pecados. Con este óleo el Espíritu Santo vivifica y transforma las enfermedades y la muerte en sacrificio salvador como el de Jesús.

Luego de culminada la misa, el prelado presentó a la comunidad reunida en la Catedral a sus colaboradores más cercanos: Consejo de Gobierno y encargados de pastorales. Para finalizar y saliéndose de todo libreto, el Obispo pidió a los sacerdotes que fueron acompañados de sus madres a la misa, que subieran con ellas al presbiterio. A ellas Monseñor Vera les agradeció por la generosidad de haber entregado a sus hijos y seguir orando por ellos, luego las bendijo y les entregó un significativo presente.