Más allá de las críticas que ha recibido el plan de descontaminación por material particulado grueso, o que aún no tengamos un plan para el material particulado fino -a la espera que sea por fin salga de Contraloría y el cual esperamos sea revisado por el actual gobierno y pueda ser mejorado o incluso que se pueda cuestionar si la data es suficiente para un correcto diagnostico lo cierto es que no hay duda que la leña es un factor determinante a la hora de buscar el porque nos encontramos en una zona saturada. Lamentablemente muchas personas utilizan leña, el principal elemento contaminante y la obtienen de manera informal y no a través de una comercialización certificada, muchas veces se busca esta leña “informal”, no porque se quiera contaminar, sino simplemente porque los recursos no alcanzan para otro tipo de calefacción, ya que por ejemplo, el gas, sigue teniendo un precio cada vez más superior al de la leña.

En torno al tema se ha abierto una discusión aún no resuelta, el ideal tal vez sería el subsidiar el consumo del gas o electricidad, pero por lo caro de la medida parece no estar en la mente de las autoridades. Aunque tampoco una medida así sería del todo eficiente, ya que se soluciona la calefacción de un día y no el largo plazo. En este sentido programas de energía solar, o de aislación de las casas parecen ser más efectivos, ojalá se hagan aún más masivamente, al mismo tiempo que se debería avanzar en un cronograma que efectivamente elimine el uso de leña en la zona saturada, por impopular que pueda resultar la medida.

Luis Fernando González Vallejos

Sub Director