Aunque pareciera una rama del conocimiento alejada del cambio climático, lo cierto es que la psicología evolucionista ayuda a explicar en gran parte el comportamiento humano que está provocando el calentamiento del planeta, potenciado por el mal uso de los recursos naturales. Así lo explica el académico del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de O’Higgins, Gonzalo Palomo, quien el próximo 25 de abril expondrá su investigación sobre esta temática en una mesa redonda internacional organizada por la Human Behavior and Evolution Society (HBES). Es el primer latinoamericano en ser invitado al evento.

El investigador, Dr. en Psicología Social Evolucionista por la Vrije Universiteit Amsterdam (Holanda), explica que “la psicología evolucionista se inspira en la teoría de la evolución, y por tanto asume que muchas de las tendencias psicológicas y conductuales de las personas han sido moldeadas de manera funcional y adaptativa por fuerzas de la selección natural y sexual. Por ejemplo, desde esta perspectiva, el apetito por alimentos dulces y grasos se entendería como una adaptación psicológica que ha sido seleccionada porque permitió a los primeros homínidos sobrevivir en entornos en que (a menudo) escaseaban alimentos calóricos”.

Eso se traduce en que muchos de los comportamientos que dañan el medioambiente fueron, en su momento, respuestas adaptativas al entorno de ese entonces, uno muy diferente al que vivimos hoy. “Sin embargo, como cambió muy rápidamente desde el advenimiento de la agricultura, que en tiempos evolutivos es un periodo muy corto, nuestra psicología no ha tenido tiempo para adaptarse a este nuevo entorno con ciudades y grupos de miles de personas. De esta manera, una psicología que nos empujara a consumir todos los recursos disponibles de forma rápida tenía sentido en tiempos de los primeros homínidos ya que no sabías cuándo podrías comer nuevamente”, indicó Palomo.

La psicología evolucionista también ofrece conocimiento que puede ser aplicado a la hora de generar fórmulas para enfrentar el cambio climático, aprovechando tendencias y/o sesgos evolucionados para fomentar conductas proambientales. “Por ejemplo, hemos visto que nuestro sistema inmunológico conductual – una serie de comportamientos y tendencias psicológicas que evolucionaron debido a que nos permite alejarnos de potenciales patógenos-, puede ser utilizado para disminuir el consumo de alimentos asociados a altas emisiones de carbono como la carne. En efecto, en 2018 mostramos que el parear carne con asco -una reacción del sistema inmunológico conductual que nos aleja de fuentes patógenas como alimentos podridos- reduce sus intenciones de compra de manera mucho más efectiva que contarles a los consumidores sobre sus consecuencias adversas en términos de salud y sustentabilidad”, reflexionó el investigador.

Además, comentó que a través de una “serie de experimentos mostramos que el comprar productos sustentables te vuelve más atractivo como pareja a corto y largo plazo, posiblemente debido a que hace que las personas te vean como más prosocial, un rasgo considerado muy atractivo. De manera similar, en un artículo reciente dimos cuenta que las personas que elegían comprar productos con etiquetas de carbono (“etiqueta verde”) eran percibidas como más inteligentes, confiables y prosociales, que aquellos que optaban por las versiones convencionales de estos productos”.

Plataforma internacional

Sobre su participación en el seminario Evolving Solutions to Global Climate Change and Sustainability, el académico explicó que fue contactado por los organizadores tras la publicación de su artículo The evolutionary psychology of climate change behaviors: Insights and applications.

“En lo personal, me siento alegre y honrado de que nuestro trabajo nos haya permitido estar presentes en un evento de corte internacional como este. Creo ser el primer latinoamericano que participa como expositor en estos eventos y por cierto aquello me llena de orgullo. Además, creo que el hecho de que latinoamericanos participemos de estos eventos permite que la región entera vaya teniendo más espacios en núcleos de investigación internacional”, resaltó.

Para saber más sobre este encuentro internacional, se puede recabar información en este link.