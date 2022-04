Era un esperado momento para las 13 alumnas y alumnos que fueron parte del curso de joyería en la Escuela de Orfebres de Coya. Finalmente pudieron graduarse y recibir sus diplomas luego de cinco meses y 200 horas de clases, formación que fue

financiada con los excedentes de capacitación de Codelco División El Teniente, a través de Becas Laborales Sence, y en alianza con la organización Pro O’Higgins.

“Ya son 22 años que, de manera continua, se vienen realizando cursos de capacitación asociados a orfebrería. Hoy estamos dando cierre al curso de joyería, lo que para nosotros como Codelco representa parte estratégica dentro del eje de desarrollo en los territorios dentro de los cuales estamos insertos”, señaló Cristian Sanhueza, director de Desarrollo Comunitario de El Teniente.

“La educación, el capital social, la capacitación, el generar oficio, es relevante dentro del desarrollo de las personas y que, a partir de eso, puedan mejorar su calidad de vida”, agregó.

TRABAJO COLABORATIVO

Braulio Guzmán, gerente general de Pro O’Higgins, destacó que “después de tanto tiempo postergando esto por la pandemia, finalmente se hizo. Con la pujanza de los alumnos y alumnas, más el compromiso de todas las instituciones que no soltamos esto, pudimos hacer el cierre y cumplir con estas personas en la oportunidad de aprender a construir joyas, a expresarse a través del material, de la plata, del cobre, de las piedras”.

Guzmán relevó, además, el trabajo colaborativo: “Agradecemos a todas las instituciones que ayudan en este proceso, fundamentalmente la División El Teniente, que mediante los excedentes de capacitación hace posible que se transformen en becas laborales”.

En la ceremonia también estuvo presente la seremi del Trabajo, Sofía Mayor. “Es una maravilla el empoderamiento que ha tomado la orfebrería acá. Codelco siempre ha sido un gran aporte para las instituciones. Es maravilloso lo que hacen y que nos juntemos todos como organizaciones”, planteó.

José Román Toloza, director regional Sence:

La Escuela de Orfebres de Coya es única en Chile y junto a Codelco, al mundo público, privado, a Pro O’Higgins, nos unimos para hacer un círculo virtuoso y llegar a esto, que es muy importante no solo para la comunidad de Coya, sino que también para personas de distintas comunas”.

Cristina Reinoso, alumna:

“Soy de Coya y he estado en la escuela desde 2014. Seguí creciendo y llegué al curso de joyería. Es como el premio mayor, porque te lleva a otro nivel el trabajo. Más fino, con mucho más detalle. Sentimos un agradecimiento enorme, porque esto existe gracias a las becas laborales”.

Juanita Valdebenito, alumna:

“Soy nacida y criada en Coya. Llegué a la escuela y no sabía nada, ni una planimetría. Ahora vivo del cobre, tengo mi taller en la casa, voy a ferias, exposiciones, le vendo a empresas, me va espectacular y como me ha ido tan bien, me asocié con tres compañeras más, porque no doy abasto”.

Denis Celery, director Escuela de Orfebres de Coya:

“Es un proceso bastante innovador porque ocupamos la técnica de joyería, pero como materia principal el cobre. Los alumnos y alumnas están contentos porque adquieren conocimientos nuevos y se sienten acogidos por la escuela. Para todos es un tremendo beneficio, un aporte real”.