FOTOS: Nicolás Carrasco.

Los 67 años que cumplió O’Higgins de Rancagua no solo se festejaron con cientos de hinchas en la Plaza de los Héroes, sino que también hubo instituciones que lo hicieron a su manera, y con la presencia de destacados jugadores que ya pasaron por el plantel celeste y otros que brillan con luz propia en el actual grupo de futbolistas.

Fue así como, el pasado viernes, la comunidad educativa del colegio Villa María College de Machalí, organizó una muestra con elementos históricos del club celeste, como camisetas, medallas, cuadros, zapatos de fútbol, balones y otros.

En ese sentido, se premió por parte de la rectora Sandra Salinas a un ex alumno, Patricio Arias, a los apoderados Albert Acevedo y Pedro Pablo Hernández, al ex jugador y abuelo Juvenal Vargas, a Germán Medina (ex jefe de cadetes del club), al inspector Mario Duarte (ex PF de la institución) y al joven Gabriel Pinto, quien sueña con ser futbolista profesional. También estuvo presente otro emblema celeste, Mónica Sáez, de basta trayectoria en el área administrativa de la celeste.

Cabe destacar que, la actividad, se realizó gracias al aporte del profesor del colegio, Leonardo Sandoval, quien facilitó su “Museo Kombi Celeste” para dar mayor realce al homenaje.