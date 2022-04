Por: Manuel Olmos Muñoz. Ingeniero Comercial. Rector del IP-CFT Santo Tomás, sedes Rancagua y Curicó

La variación del IPC es una muy mala noticia. De hecho, supera lo que esperaban los expertos; se esperaba alrededor del 1% y fue casi el doble: 1,9%.

La variación del Índice de Precios al Consumidor impacta en una moneda que hoy está en la casa de todos los chilenos: la Unidad de Fomento. Entonces, vamos a esperar durante este mes aumentos importantes, lo que hace que la disponibilidad de recursos también disminuya. Por ejemplo, nos va a afectar en los planes de Isapre o seguros que están en UF; al subir la UF, aumenta el precio en pesos del plan y disminuye el sueldo líquido de las personas.

La inflación no es algo que podamos controlar en un mes. Cuando esto se desata trae muchas consecuencias y hoy es inconcebible que se siga hablando aún de un quinto retiro. Creo que no es solamente una medida populista, si no que le hace también muy mal a las personas más humildes. La inflación es cuando las personas que tienen más recursos gastan más, pero las personas que tienen menos recursos comen menos, porque tenemos que empezar a dejar cosas de lado.

La inflación se ha dado en el tema del pan, del grano, del aceite, de los combustibles… está desatada en forma generalizada.

Si bien estamos enfrentando una guerra que en algo explica esta situación, también tenemos que hacernos responsables de la decisión de nuestros legisladores. El actual ministro de Hacienda, Mario Marcel, siempre lo adelantó y esperamos que todos nos alineemos con lo que plantea el Presidente de la República. El quinto retiro no sólo una muy mala política pública mirando las pensiones a futuro, sino que también la calidad de vida de las personas empieza a empeorar, no solamente porque van a tener menos disponibilidad de recursos y las cosas van a estar más caras, sino que también el sueño de la casa propia para muchas personas también se esfumó porque las condiciones crediticias cambiaron.

Pongámonos serios, trabajemos por el país y tomemos en cuenta también las medidas que presentó el Presidente Boric porque si no, en los próximos meses vamos a seguir hablando de estas alzas, porque la inflación no se controla de la noche a la mañana. ¿Cómo se controla? Con aumento en la tasa de interés –que seguramente el Banco Central lo va a presentar en las próximas reuniones– y eso a las personas las va a alejar más de su casa propia. Vamos a tener que seguir frenando la economía.

Hoy, el quinto retiro no beneficia a las personas de menos ingresos, que por lo general retiraron casi todos sus recursos. La única consecuencia es que en el futuro tengamos mayor liquidez en la economía y así viene la inflación, porque hay que ver las cifras de consumo que están gatillando el aumento de la inflación en nuestro país. A los legisladores, veamos que las secuelas no sólo son para los próximos meses, también para el próximo semestre.