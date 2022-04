Por: Felipe Alvear Silva.

Buenas noticias llegan desde el otro lado del Atlántico, ya que el músico y vocalista rancagüino radicado en Noruega, Francis Lecquian, es parte de la colaboración altruista de un grupo de rockeros del mundo que buscan ir en ayuda de los afectados por la invasión de Rusia a Ucrania, que ha dejado una cantidad no determinada de fallecidos y destrucción.

Con la canción titulada “We are united” (“Estamos unidos”), el grupo de rockeros y metaleros de todo el mundo buscan reunir fondos para “apoyar a Ucrania en vista del conflicto armado que acecha sus tierras y que ha cambiado por completo la normalidad de vida de sus habitantes desde que Rusia comenzó sus operaciones de invasión en febrero del presente año”, señaló el artista rancagüino.

El single, que ya está siendo rotado en emisoras FM de Nueva Zelanda, Australia, Japón, E.E.U.U, Alemania y España, y fue lanzado a nivel mundial este viernes 8 de abril en diversas plataformas digitales. La cooperación contempla varios músicos ligados a la categoría del heavy m, entre ellos desde Canadá Tim Steinbruk (The Mighty One), desde Alemania el músico y productor Jørg Klein, la cantante y compositora hindú Sherise D’Souza, el músico holandes Henk De Graaf, desde Noruega Kai Somby (Intrigue) y Viking Queen, banda Noruega que hace poco tiempo ha reclutado al músico y vocalista chileno de rock y heavy metal Francis Lecquian.

La carrera musical de Francis comenzó a temprana edad a través de varios intentos con bandas chilenas, tanto en Rancagua como en Santiago, pero no fue hasta después de su paso por la Universidad de Chile cuando regresó a Rancagua para dedicarse a su proyecto solista Lecquian y en paralelo a su programa de rock “Rockerazos”, emitido en la televisión por cable regional. Posteriormente, en el 2010 comienza su carrera en Europa con la banda noruega Somewhere Beyond, con quienes toca en diversos países europeos, como Noruega, Suecia, Portugal y España. Luego de esto realiza un par de giras con su banda Lecquian por algunas regiones de Chile durante el 2016, 2017 y 2019, año en el cual también pudo realizar el Festival Rockerazos en el Arena Recoleta de Santiago.

En la actualidad, se encuentra como miembro estable de la banda de hardcore punk Los Helvetes CTM, con base de operaciones en Oslo, cumpliendo funciones como guitarrista y hace un corto tiempo atrás ha sido llamado por la banda noruega de heavy rock Viking Queen para unirse a sus filas como su nuevo front-singer.