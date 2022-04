Por: Tomás Arcas

Fotos: Héctor Vargas

Durante la madrugada del sábado 9 de abril, Elena Parraguez Romero fue víctima del robo de una de las figuras religiosas que mantenía en el umbral de su casa. “La Virgen tenía dos ángeles que la cuidaban, pero uno lo lacearon por entre medio de la reja y se lo llevaron”, contó la vecina de Graneros, que está muy apenada por la situación.

“Cuando me vine de Santiago, hace muchos años, me traje estas imágenes. Nunca he estado sin la Virgen, ella me acompaña. Es un recuerdo muy grande y ha sido muy triste para mí”, mencionó Parraguez, quien acudió a Carabineros, medios de comunicación radiales y El Rancagüino para advertir el hurto.

“Estoy muy preocupada. Le he orado a la Virgen pidiéndole que me devuelvan el angelito y tengo la esperanza de recuperarlo”, expresó, añadiendo que “en las noches lloro y me levanto a mirar para afuera, con la esperanza de que lo puedan venir a dejar a la puerta de la casa, que el corazón se les haya aliviado”. Finalmente, hizo un llamado a la comunidad granerina a que, si ven el ejemplar extraviado, se lo hagan llegar.