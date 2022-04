Por: Fernando Ávila F.

Se acerca el feriado de Semana Santa, el primer fin de semana largo del año, fecha que además de tener una importancia religiosa, también es la oportunidad para que muchas chilenas y chilenos se desplacen a lo largo del país para ver a sus seres queridos. Es por esto que las principales autoridades de la región se reunieron en la Mesa de Coordinación Regional de Seguridad del Tránsito de O’Higgins 2022, con el propósito de proteger a la comunidad mediante diversas medidas.

Durante la instancia, el Delegado Presidencial Regional, Fabio López; el Seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Boris Acuña; el General de Carabineros, Edson Carrasco; el Director de SENDA O’Higgins, Andrés Mejía, y representantes de la Dirección del Trabajo, de Seguridad Pública, de la Comisión Nacional de Seguridad del Tránsito (CONASET) y de la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior (ONEMI), establecieron los lineamientos de actividades preventivas y de fiscalización para los próximos días, que contemplan Operativos Tolerancia Cero, fiscalizaciones, entre otros.

En este contexto, el Delegado Presidencial Regional, Fabio López, señaló que “trabajamos por sacar de circulación a todos aquellos infractores que son factores de alto riesgo en las estadísticas de accidentes de tránsito con lamentables consecuencias como muertes o lesiones graves.

Por su parte, el Seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Boris Acuña, agregó que “hacemos un llamado a la responsabilidad, para que todos disfruten de este descanso, pero que regresen sanos y salvos a sus hogares. No queremos lamentar más siniestros y víctimas fatales. Para ello, desde nuestro margen de acción local se han dispuesto más de 150 fiscalizaciones a buses interurbanos en los terminales de Rancagua y San Fernando, como puntos de control en las rutas más usadas por los viajeros en estas fechas”.

Según información entregada por CONASET, durante el año 2021 en la Región de O’Higgins, se registraron 28 siniestros vehiculares y 17 lesionados a raíz de esos eventos. Cabe destacar que no hubo fallecidos, aspecto que se espera mantener, además de reducir las cifras mencionadas anteriormente.

Al respecto, el Director de SENDA O’Higgins, Andrés Mejía, sostuvo que “en un trabajo mancomunado con las distintas autoridades de la región, diseñamos un plan de contingencia para evitar que este año ocurran siniestros vehiculares, es por esto que vamos a realizar diversas acciones en las comunas de la región. Nuestro objetivo siempre es que todas y todos lleguen bien a sus casas, sin tener que lamentar siniestros vehiculares. Por eso el llamado desde SENDA es a no consumir alcohol y otras drogas al volante y a respetar las normas del tránsito”.

Otro aspecto a considerar durante esta fecha, es el autocuidado que hay que mantener ante los altos índices de contagios por COVID – 19 en el país. La pandemia aún no termina, y aunque hay más libertad respecto a aforos y movilización, no se puede perder de vista que la pandemia aún no termina y que el autocuidado sigue siendo la principal herramienta para mantenernos bien y así poder disfrutar junto a nuestra familia y seres queridos.