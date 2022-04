Por: Gisella Abarca.

Fotos Héctor Vargas.

Con la misión de coordinar funciones de gobierno interior, seguridad pública, emergencias y los servicios públicos en cada uno de los territorios, tomó las riendas de la Delegación Presidencial de O’Higgins, Fabio López Aguilera. Señala que su principal desafío es impulsar el mandato de desarrollar el programa a nivel regional, promoviendo la descentralización y colaborar estrechamente con el Gobernador Regional, además de convocar a las fuerzas sociales políticas del gabinete y el equipo de gobierno a cooperar en beneficio de la región y de sus habitantes.

Casado, padre de dos hijas y militante del Partido por la Democracia (PPD), el Delegado Presidencial es Administrador Público y Licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad de los Lagos, además Magíster en docencia universitaria.

En lo laboral, se ha desempeñado en distintos cargos directivos como el Servicio de Salud de O’Higgins y el Hospital Ricardo Valenzuela Sáez. Anteriormente también ocupó cargos de administración en los municipios de Codegua y Coltauco. Al momento de su designación como Delegado Presidencial, se desempeñaba como Administrador Municipal de Rengo.

A un mes de haber asumido en el cargo, la nueva autoridad regional conversó con El Rancagüino lo que han sido estas primeras semanas de trabajo y las problemáticas que deberá enfrentar en la región. Así como abordó un abanico de temas, entre ellos aseguró que su sello estará marcado en la seguridad y el orden público.

¿En qué se diferencia el Delegado Presidencial del Gobernador Regional?

R.- El Delegado Presidencial es el continuador legal del Intendente. Desde el año 92 las funciones del gobierno y la administración están separadas, de hecho la Constitución establece que el gobierno y la administración del Estado le competen al Presidente de la República; y en la región, esto siempre se vio separado porque el Gobierno le correspondía al Intendente y la Administración le correspondía al Gobierno Regional, pero cuando estaba la figura del Intendente, éste era intendente y presidente del Gobierno Regional, había una mixtura.

Luego de esta última reforma a la ley del sistema de administración regional, se crea la figura del Gobernador Regional que es una autoridad electa y con eso se termina esta separación. Se elimina la figura del Intendente y se crea la figura del Delegado Presidencial con menos atribuciones, y que tiene solamente funciones de Gobierno.

¿Cuáles son las funciones del Delegado Presidencial?

R.- Las funciones que le competen al Delegado Presidencial son el Orden y Seguridad, Emergencias y Desastres; y la coordinación y articulación de todos los servicios públicos que dependen de los Ministerios y sus servicios correspondientes. Esas son las tres grandes funciones que tiene el Delegado Presidencial.

¿Cuáles serán sus prioridades para el tiempo que viene en su periodo?

R.- Soy un funcionario de exclusiva confianza del Presidente de la República, nombrado por él; y por lo tanto, la permanencia o no en este puesto depende mientras dure la confianza del Presidente Boric. Como pertenecemos al Ministerio del Interior, nuestra principal función es el orden público.

En este contexto, ¿en qué centrará su labor?, ¿Cuál será su sello de gestión?

R.- Quiero poner un fuerte acento en la recuperación de la tranquilidad de los vecinos de la Región de O’Higgins. Siempre he vivido en esta región y como ciudadano y luego como autoridad, me duele escuchar el relato de las personas que no pueden vivir tranquilos. Escuchar a los feriantes, a los comerciantes de la calle Brasil, a ciudadanos de la región donde a menor o mayor escala tiene el problema. Me gustaría que se me mida por el éxito en combatir la delincuencia y poder -al menos en lo que en mi ámbito de acción pueda- devolverles la seguridad a los ciudadanos de la región.

Hoy tenemos presencia de delitos que antes no existían, quizás por la cercanía con la Región Metropolitana, por eso quiero que mi trabajo esté marcado fuertemente por un trabajo en seguridad que vaya muy de la mano con otros estamentos de la sociedad civil, con el Gobierno Regional, alcaldes, Ministerio Público, Poder Judicial, las policías, los parlamentarios, etc. porque esta realidad no la podemos abordar individualmente, lo tenemos que hacer todos juntos.

¿Y cuánto tiempo hay para esto?

R.- La verdad es que no hay mucho tiempo, estamos convocando a una comisión multisectorial donde estamos trabajando con metodologías de manera tal que no sea una catarsis. Ya nos reunimos con los alcaldes, al igual que el Ministerio Público, el Seremi de Justicia me dio muy buenas ideas y tengo las esperanzas cifradas en esta comisión multisectorial con la que vamos a poder lograr grandes avances, con cosas que estén a nuestro alcance vamos a tener buenos resultados.

Entonces debe haber coordinación con los diversos actores ¿Cuál es la relación que tiene el Delegado Presidencial con el Gobernador Regional?

R.- Nosotros tenemos que ponernos a disposición. Hay un mandato desde el Presidente que todo el aparato sectorial se tiene que poner a disposición del Gobierno Regional. También salió una aclaración en un dictamen de la Contraloría que señala que la primera autoridad de la región es el Gobernador Regional; y por lo tanto, en materia de estrategia de Desarrollo Regional nosotros tenemos que ponernos a disposición.

No puede ser de otra forma. Si estamos hablando de un gobierno regionalista, el aparato estatal, un ministerio cualquiera que sea, no puede salir trabajando solo sin tener una mirada desde el desarrollo regional y esa mirada la tiene el Gobierno Regional. Ellos hoy están trabajando en la estrategia de desarrollo regional para el próximo decenio, y cada ministerio tiene que tener la concordancia y una mirada con ese diseño regional. No lo veo de otra forma.

Respecto a su u carta de navegación ¿hay alguna fecha estimada que dure el cargo?

R.- El tiempo va a estar cruzado por la velocidad de la agenda parlamentaria, porque hay cambios que se deben hacer. Algunos por decreto, y existe la voluntad para aquello, y en segundo lugar van a haber cambios que van a requerir algún proyecto de ley; por lo tanto, eso va a estar cruzado por la velocidad del calendario y la agenda del Congreso.

Sabemos que somos figura de tránsito, no sé a ciencia cierta en qué va a terminar este cargo, lo más probable que este cargo mute, que no desaparezca. Es muy difícil que una institución del Estado desaparezca, porque un servicio público desaparece cuando desaparece la finalidad con la cual fue creada.

Su nombramiento no estuvo exento de polémicas de varios sectores ¿se sintió afectado antes de asumir en el cargo?¿cómo enfrentó esa situación?

R.- Uno tiene que estar preparado para la crítica política, muchas personas me decían sin experiencia política, pero olvidan que uno tiene una experiencia administrativa importante. Creo que la experiencia política se adquiere y en eso no me pierdo ni un minuto. La crítica en algún minuto puede afectar, pero siempre entendí que era una crítica política y no a la persona.

La crítica la puedo aceptar, porque nunca he tenido cargos políticos; pero por otra parte, obedece a una renovación de las caras en la política y eso me llevó a tomar el desafío de enfrentar esto. Si uno mira las autoridades, la gran mayoría de los seremis son rostros nuevos. Desde el Delegado hacia abajo somos personas que vinimos a refrescar y hacer un recambio de los nombres que históricamente han estado en cargos de la administración del Estado y eso es parte del compromiso del Presidente Boric.

¿Cuál será su aporte en la implementación del proceso de regionalización?

R.- El día que me llamó la Ministra Izkia Siches, me dio dos misiones: trabajar con el Gobierno Regional, con el Gobernador; y trabajar fuertemente en apoyar el proceso de regionalización y descentralización. Desde el minuto uno honramos el compromiso adquirido por el Presidente en entregar las oficinas. Quizás es un gesto político que para muchos puede sonar hasta banal, pero es un gesto. Segundo, el hecho que todos los seremis tienen que aportar o poner a disposición en sus respectivas carteras en concordancia con la estrategia de desarrollo regional, es el aporte que tenemos que hacer.

En este sentido entonces ¿hay coordinación entre la Delegación Presidencial y el Gobierno Regional?

R.- La coordinación se está dando en la medida que cada vez que sean requeridos los seremis para poder trabajar, o que sea requerido el Delegado pueda trabajar en conjunto con el Gobernador.

¿Con esto descarta algún roce o conflicto entre ambas autoridades?

R.- No hay roce. Creo que eso se da en otras regiones. La figura del Delegado incomodó desde el día 1, porque el Presidente hizo campaña respecto a la eliminación de la figura del Delegado, pero también la eliminación obedece a una ley que tiene que estar cruzada por la velocidad que le imprima el Parlamento. Hoy debemos trabajar con la institucionalidad que tenemos, tengo muy claro el rol del Delegado Presidencial y tengo muy claro cuando el gabinete se debe poner a disposición del Gobierno Regional.

¿Cuáles son sus expectativas de cargo?

R.- Me gustaría ser el último Delegado Presidencial, no sé cuándo termine, pero me gustaría terminar esta transición y ser el que cierre la puerta, aunque sea con un cambio de nombre, pero me gustaría terminar como el último Delegado en la Región y dejar un sello en el sentido respecto a las atribuciones que tiene el Delegado de haberlo hecho de buena forma.

¿A un mes de haber asumido en el cargo, cuales son las reflexiones que hace?

R.- No he tenido mucho tiempo para reflexionar. Han sido cuatro semanas intensas de trabajo cruzados por la instalación, el nombramiento de los seremis, cambio de oficina y dentro de lo propio el servicio debe seguir funcionando, porque uno es el jefe superior del servicio. Han sido semanas intensas de trabajo que me tienen contento y han sido para formarse un diagnóstico que hay que poner en práctica, no hay mucho tiempo que perder, la gente necesita soluciones prontas e inmediatas sobre todo en temas de seguridad.

Creo que la reflexión final es que cuando dicen que el Delegado Presidencial no tiene mucha experiencia política, sí, pero en este cargo se requiere mucha experiencia administrativa y terreno que me ha jugado a favor.