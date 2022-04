Por: Ricardo Obando.

Muy pendientes de las labores propias, como por ejemplo reducir los errores que se muestran en los partidos y a la vez potenciar las virtudes que han exhibido, pero también mirando la participación de su próximo rival en la Copa Sudamericana.

En O’Higgins siguen preparando su próximo encuentro, frente a Unión La Calera en Viña del Mar, duelo que podría darles -dependiendo de otros resultados- el salto a la cima de la clasificación.

En ese sentido, este miércoles, el DT Mariano Soso, entregó conceptos relacionados con lo que están planificando de cara a un partido clave.

“Tenemos que reparar en la producción del rival de turno, entendemos que es un equipo versátil en cuando a los dispositivos que ha mostrado. Ha iniciado el torneo en un 4-3-3 y ahora ha pasado a línea de tres”, apuntó el DT.

Es más, dijo que los cementeros son “un equipo que organiza su juego en función del balón, es un equipo dominante y que ha tenido limitaciones de traducir aquel dominio en situaciones de gol. Yo respeto mucho a los rivales, más aún a Calera que tiene una idea de juego clara, concretar. Y, como dije, estamos en un momento donde siempre reparamos en el oponente para poder diseñar nuestro plan de juego y estamos en el intento de poder consolidar aspectos que nos identifica como equipo”.

En los últimos dos partidos, el “Capo” jugó con el mismo esquema (dispositivo para el DT) y ha sumado seis unidades. Este hecho, podría implicar que utilicen el mismo dibujo inicial, pero aún quedan días para la definición. “Presentamos el mismo esquema, no así el mismo once. Ese alineación no la hemos podido repetir, pero estamos trabajando con mucha conformidad respecto al aporte de todo el plantel”, destacó.

AUSPICIOSO PANORAMA

Hoy O’Higgins está a un triunfo del liderato. Aquel escenario, es importante sostuvo Soso, pero que el foco debe estar en otro aspecto.

“Es un momento auspicioso desde lo numérico y el equipo tiene que validar su producción y comprometerse con aquello que persigue semana tras semana”, dijo.

Es más, añadió que “esto recién comienza, es una carrera de resistencia y no de velocidad, asumiendo que es auspicioso en términos numéricos” y que, “tenemos que reforzar el compromiso por ser mejores partido a partido, y en esa tarea nos encontramos”.