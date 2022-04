PAR Explora O´Higgins abrió este lunes 11 de abril la convocatoria para académicos/as, investigadores/as, docentes UOH (y de otras instituciones) que quieran ser parte del trabajo de asesorías científicas de las Academias IIE, del comité asesor del Congreso Explora o de la iniciativa Ciencia Abierta, en que se dictan charlas, talleres y otras acciones de divulgación.

Las actividades a participar son Ciencia Abierta, que tiene por objetivo fortalecer el vínculo entre investigadores/as, divulgadores/as, docentes y la sociedad, a través de encuentros en formatos lúdicos y participativos, promoviendo la socialización y apropiación del conocimiento; las Academias IIE, que son espacios de trabajo colaborativo al interior de los establecimientos educacionales, donde equipos de estudiantes de Educación Básica y Media realizan proyectos de Investigación e Innovación Escolar, a cargo de un/a docente guía; y Congreso Explora, en que se promueve socializar los resultados de los proyectos de investigación e innovación escolar, a través de una experiencia que les permita desarrollar habilidades y compartir experiencias con sus pares e investigadores/as.

“Para mí, participar de las actividades de Ciencia Abierta, tanto virtuales como presenciales, ha sido una experiencia muy enriquecedora. Tanto por compartir los conocimientos que tengo de la investigación y la academia con la comunidad en general, lo cual me permite tantear mi capacidad de expresión y comunicación, y ver si lo que estoy haciendo es de interés para la comunidad; y a la vez me entrega saberes que no tengo, aprendo en estas actividades: de saberes populares, de las preguntas y opiniones con las que interactúo. En resumen, creo que no es solo difundir, también es aprender, flexibilizarnos, y mejorar el comunicar. Es muy gratificante”, señaló la académica de la UOH y miembro de la iniciativa Ciencia Abierta de PAR Explora, Camila Oda.

“La experiencia de ser asesor en las Academia IIE fue muy enriquecedora. Por un lado, el poder trabajar con los docentes en un equipo interdisciplinario me permitió conocer ese aspecto en el desarrollo profesional, que es construir objetivos y procesos de investigación. Y por otro lado, el trabajar con estudiantes de básica, que pueden venir de una realidad socioeconómica muy distinta pero con muchas ganas de aprender y aplicar la ciencia a un objetivo que ellos mismos se trazaron. En este sentido, yo creo que es prácticamente una responsabilidad para los que tenemos algo que aportar a estos procesos. Personalmente, la experiencia me resultó muy gratificante y me gustaría volver a ser parte”, indicó Daniel Silva, bioquímico miembro del equipo asesor de las Academias IIE 2021.

Para postular, pueden hacerlo ingresando y llenando el siguiente formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYZT7ogI6AMeUrA_3vV-oM5cfkkQ-xnEvGF1iMOjfK_vxsag/viewform. Consultas al correo explora.ohiggins@uoh.cl.