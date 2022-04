Al momento de escribir esta editorial varias cosas estaban sucediendo a la vez, mientras en Valparaíso se definía gran parte del capital político del nuevo gobierno en la votación sobre el quinto retiro, en Av El Sol con La Compañía se producían fuertes incidentes entre manifestantes y Carabineros. Aunque estos dos episodios parecen no estar conectados, según los primeros antecedentes los vecinos protestaban (aunque de mala manera) por la expropiación de los bloks de la población Baltazar Castro y no por las AFP.

Recordemos que en estas mismas paginas hemos denunciado los problemas que enfrentan gran parte de quienes habitan en el sector al quedarse sin subsidio de salida. Es que la población tiene evidente problemas de hacinamiento y de construcción lo que llevó a que en la población se realizará el programa de regeneración habitacional, el cual, significará demoler los actuales blocks y entregar subsidios de salida a sus vecinos. Sin embargo, el problema está en que el beneficio, sólo es para propietarios, siendo que en la población, más del 60 por ciento de sus habitantes son arrendatarios, quienes hoy quedan a la deriva, ya que no existiría oferta inmobiliaria para recibirlos por los precios que actualmente pagan en el sector.

Pero desde otro punto de vista si podemos conectar ambos episodios, con un gobierno nuevo que asume con grandes promesas y con la esperanza de transformaciones pero que le ha costado más de lo esperado tomar las riendas del poder y se está viendo desbordado por los mismos problemas que hicieron naufragar a la administración anterior, más aún con programas que parecen seguir avanzando a control remoto sin la necesaria mirada política, entendida como la interacción de la realidad con los proyectos, y en la forma de enfrentar los problemas que van surgiendo. Sin que tengamos por ejemplo director regional del Serviu titular. Lo mismo sucede en otro sector de nuestra capital regional con el poco explicado y poco entendible proyecto que busca unir Rancagua con Machalí a través de Hernán Ciudad, cambiando simplemente el taco de un lugar a otro haciendo pagar los costos de una comuna que creció sin planificación como lo es Machalí a los vecinos de tradicionales barrios rancagüinos que pelean por la tranquilidad de sus barrios.

No pueden estos vecinos pagar unos costos de los que no son arte ni parte, transformándose este punto en una absurda “guerra” entre Rancagua y Machalí, en vez de gastar recursos en buscar otras alternativas que no signifiquen el sacrificio de barrios completos.

Aunque suene impopular, cuan necesaria es la política en este momento. Pero de la buena política.

Luis Fernando González Vallejos

Sub Director