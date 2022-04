Por: Ricardo Obando.

Hasta el cierre de esta edición, en la página oficial de la ANFP se informaba que Audax Italiano recibiría a Universidad de Chile el sábado en el estadio El Teniente de Rancagua.

Sin embargo, el delegado presidencial regional Fabio López, en compañía del alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy, confirmó este martes que en caso de que los itálicos presenten la solicitud de autorización, ésta será denegada, más cuando en la ciudad no es muy bienvenida la presencia de hinchas universitarios tras los graves incidentes ocurrido en la última fecha del Torneo Nacional pasado.

“Ya estarían fuera de plazo y ese partido, si es que se presenta la solicitud en las siguientes horas, estamos en condiciones de rechazarlo porque es un partido de categoría A”, dijo López. Y claro, con los tres grandes del fútbol chileno los encuentros son clasificados en letra A (alto riego, en otros tiempos), lo que implica una planificación compleja, ya que se requiere movilizar hasta fuerza policial de otras regiones.

De esta manera, queda claro que Audax buscó otro escenario para enfrentar a los azules, y dicho plan indicar que el lance se irá al estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

¿Y SI O’HIGGINS ES LOCAL?

Mismo procedimiento. Así de claro. La idea, para cuando O’Higgins tenga que medirse contra la U en Rancagua es similar, solo con hinchas locales.

“Con semanas de anticipación tenemos que sentarse a conversar con los organizadores y se toman todos los resguardos. En ese sentido, si es local O’Higgins, podemos autorizar el partido que se juegue sin público visita. Esa es una de las tantas medidas que se pueden adoptar”, apuntó el delegado presidencial.

Alcalde había solicitado el cambio de sede para el partido

Mediante un oficio, Juan Ramón Godoy había pedido expresamente a Fabio López la preocupación del municipio respecto al juego entre Audax y la U.

Al respecto, el alcalde de la capital regional señaló que “nuestra posición ha sido clara. Tuvimos un partido donde hinchas de Universidad de Chile primero hicieron un insulto a la ciudad cuando profanaron el memorial de Los 16, y además de eso hubo destrozos en la ciudad que asume el municipio de Rancagua su preparación. Ese momento solicitamos al delegado presidencial y a CODELCO que no autorizara para que Universidad de Chile fuera local”.

Finalmente, agregó que “esto no tiene que ver con la institución de la Universidad de Chile, no tiene que ver con el club, tiene que ver con los hinchas que no supieron comportarse y que causaron destrozos en Rancagua”, manifestó el alcalde Rancagua.