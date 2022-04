Por: Tomás Arcas

El 16 de marzo de 2022, el concejal de Rancagua, Patricio Henríquez (PS), presentó ante el Tribunal Electoral Regional (TER) de O’Higgins un requerimiento por notable abandono de deberes. En el documento, acusó que todos los miembros del Concejo Municipal, a excepción suya, hicieron caso omiso a los tres informes emitidos por la Contraloría General de la República donde se registraron irregularidades durante la administración del ex alcalde Eduardo Soto.

“La ley contempla, seis meses después de terminado el período del alcalde saliente, que los concejales podamos hacer una acusación por notable abandono de deberes. Hablé con siete de los diez concejales y todos me dijeron «sí, vamos a firmar», pero en el camino algo pasó”, relató Henríquez a El Rancagüino, agregando que, llegada la fecha de firma del documento (28 de diciembre de 2021), solo él llegó a rubricar la acusación en la notaría, que buscaba inhabilitar al ex edil a ejercer cargos públicos durante los próximos cinco años.

“Todos se negaron a firmar. Argumentaron que no tuvieron tiempo para estudiar el caso, pero los tres informes de Contraloría, que eran el grueso de la acusación, lo tuvieron meses antes”, dijo el concejal del PS, haciendo referencia a los documentos 834/2020, 405/2020 y 509/2021 publicados por el ente fiscalizador. “Ellos han faltado al mandato que les entregó la gente, faltaron al juramento que hicieron de respetar y hacer respetar las leyes”, expuso Henríquez, añadiendo que algunos concejales “dicen que esto es responsabilidad de los concejales pasados, pero eso es una tremenda ignorancia, ya que por algo la ley contempla seis meses posteriores al mandato para la firma de la acusación”, aseguró.

Específicamente, Henríquez apeló a la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, artículo 76 letra f), que establece como causal de cesación en el cargo el “incurrir en una contravención grave al principio de la probidad administrativa, en notable abandono de deberes o en alguna de las incompatibilidades previstas en el inciso primero del artículo anterior”. Los acusados por Henríquez son Carlos Arellano, Emerson Avendaño, Valentina Cáceres, Hugo Guzmán, Viviana Morales, María del Carmen Orueta, Cristian Toledo, Jacqueline Vidal y Manuel Villagra.

Cabe señalar que este miércoles 13 de abril se dio a conocer el fallo del TER, donde se expuso que, conforme a lo dispuesto por el artículo 17 inciso final de la Ley N° 18.593, “se tiene por no interpuesta la presentación de fojas 1 y siguientes”. El concejal Henríquez explicó que esto se debió a que cuando firmó el escrito en Notaría no contó con la participación de un abogado patrocinador, por lo que pretende presentar nuevamente la acusación contra los otros nueve concejales durante esta semana del lunes 18, esta vez con la rúbrica de un mediador jurídico.

Henríquez sostuvo que, más allá del fallo del TER, pretende “que la ciudadanía sepa del accionar de estos concejales”. “La gente, cuando vota por alguien, lo hace por un proyecto político. La ciudadanía esperaba, al revertirse la mayoría que tenía el alcalde (Soto) antes, que se esclarecieran estos hechos, pero los concejales no respondieron a su responsabilidad histórica”, afirmó el político socialista, precisando que “ellos desde el primer momento pidieron una auditoría (a la Municipalidad de Rancagua), pero ¿por qué no firmaron esto? Si era la herramienta más inmediata”.

¿QUÉ DICEN LOS CONCEJALES?

Carlos Arellano (DC): “Esto está siendo parte del comportamiento habitual del concejo municipal. No hay una buena relación hoy dentro del concejo, ni siquiera dos o tres tendencias, sino más bien individuos con sus propias perspectivas de lo que es la gestión municipal. Lo que espera la gente de nosotros es un comportamiento de equipo, cada uno con sus distintos énfasis, que es obvio que existan. Debemos contribuir a solucionar los problemas de la gente y no dedicarnos a ver nuestras diferencias que lo más probable es que si las aterrizamos en concreto en cada uno no son tan así. Yo creo que eso fue lo que le pasó lamentablemente a Patricio y espero que entremos en una capa más de conversar, de colaborar al trabajo del municipio que es lo que le importa a las personas que viven en esta comuna. Se nos trató de imponer un tema que hasta el día de hoy no lo he podido ver. Conmigo nadie habló del municipio, creo que soy el único concejal que no fue invitado a esa reunión, así que menos sabía de lo que estábamos hablando”.

Emerson Avendaño (IND): “Me enteré por la prensa de la acusación del concejal Henríquez. Me incomoda que en muchas de sus declaraciones públicas falta a la verdad. En el segundo concejo nosotros exigimos la auditoría, porque sabíamos que existían muchas investigaciones por parte de la Contraloría con la administración de Eduardo Soto. A pesar de haber estado en el período anterior, él en ningún momento se acercó a uno de los concejales a plantearles la acusación, sino que esperó a que el alcalde propusiera algo y sumarse. Tampoco tuvimos disponibilidad para ver ese documento hasta los últimos días. El jefe jurídico me llamó y me dijo que tenían una presentación frente al TER para que la presenten contra el ex alcalde Soto. Yo le dije que no había problema, pero le pedí el documento para revisarlo y me dijo que no, que no podían pasarlo porque se podía filtrar. Querían que firmáramos algo que no podíamos ni leer. Todo hubiese sido muy distinto si la auditoría se hubiese hecho desde el día uno. Con eso tendríamos el panorama claro y no solo habríamos ido al TER, sino que a la justicia común”.

Hugo Guzmán (IND): “Siempre estuvimos tranquilos. Nunca fuimos notificados por parte del TER y sabíamos que esto no iba a prosperar porque no tenía ningún sustento, ni siquiera fue declarado admisible. Desde el consejo número 2, en julio del 2021, lo primero que hicimos fue pedir la auditoría interna del municipio y las corporaciones. Hay municipalidades como Viña del Mar o Maipú que rápidamente, en un par de meses, tenían esto resuelto. Nosotros, a la fecha, aún no recibimos el informe de esa auditoría. Hubo un problema en que presentaron mal las bases, tuvieron que arreglarlas y se ha dilatado. Todo eso es responsabilidad de la administración actual del municipio, que no ha hecho bien el trabajo y por lo tanto no hemos tenido después de casi un año a la vista un informe de una empresa auditora”.

María del Carmen Orueta (IND): “Con los demás concejales estamos esperando el resultado de la auditoría para ir con esos antecedentes al Ministerio Público, tomando también las causas que por algún motivo se han quedado dormidas. Hay que buscar sanciones mayores, ya no podemos quedar como autoridades impunes. Lo más importante es que se sancione con la devolución de los dineros y hasta la cárcel si hay que llegar a ese punto, pero no quedarse solo con un castigo donde prácticamente solo la gente en política va a saber que no se puede repostular”.

OTRO CASO EN CHILE

“No es una aberración lo que estoy planteando, no es un caso inédito en Chile”, manifestó Henríquez, esperando “que se haga valer la jurisprudencia”. Precisamente, en noviembre de 2016, siete de los ocho concejales de la comuna de Hualpén (Biobío) fueron destituidos luego de que el TER fallara a favor de la acusación por notable abandono de deberes presentada por la concejala y alcaldesa electa de la comuna, Katherine Torres, quien apuntó en ese entonces como el error de sus colegas el hacer caso omiso a dictámenes de Contraloría que advertían irregularidades en la alcaldía.