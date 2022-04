Por: Ximena Mella Urra.

El 7 de abril pasado, un joven de 16 años habría intentado suicidarse disparándose en la sien en el patio de su colegio, el Liceo de Santa Cruz. Luego de algunos días hospitalizado, el alumno falleció dejando una gran agonía y dolor de su familia, y una enorme conmoción en toda la comunidad estudiantil no solo de una comuna y región, sino que también de todo un país.

Es que la salud mental en Chile ha llegado en forma transversal a diversos sectores y uno de ellos es el escolar. Si bien este nuevo Gobierno ingresó este año a enfrentar el retorno a la presencialidad en los establecimientos educacionales, la preocupación por la violencia y el estado mental de la comunidad estudiantil (que incluye el cuerpo docente y paradocente) está en aumento. “Es verdad que hoy nos tiene concentrado el tema de la apertura de los establecimientos, pero más ahora lo está el problema de la salud mental, la convivencia escolar y de qué manera enfrentamos la violencia al interior de los colegios”, explicó a #ElRancagüino, el nuevo seremi de Educación, Gabriel Bosque Toro.

“Nunca hemos puesto en duda la presencialidad. Reafirmamos lo que ha dicho nuestro presidente Gabriel Boric que los establecimientos educacionales deben ser los primeros en abrir y los últimos en cerrar. Lo que está en duda son las condiciones para que todos estos puedan hacerlo de forma segura”, agregó la autoridad del ramo, ya que a su juicio, cada establecimiento es una realidad distinta, “por eso los hemos invitado a que analicen y discutan sus problemáticas como esta y otras, y que lo hagan dando soluciones desde su propia experiencia”.

Bosque también destacó que el objetivo de estar en su puesto es poder valorar, fortalecer y fomentar la participación de los distintos estamentos de los establecimientos y comunidades escolares, “a través de la democracia interna que permita la discusión y análisis de las propuestas en forma acordada, por ejemplo a través de los Consejos Escolares. Queremos que participen porque estamos convencidos de que muchas soluciones de cada comunidad están en la búsqueda que puedan hacer estas y dejar de estar acostumbrados a las soluciones verticales, que vengan de la autoridad”.

De igual manera, ya en casi un mes de trabajo, el seremi relató haberse reunido ya con el gremio docente y de los asistentes de la educación con el fin de retroalimentarse. “Aprovechamos de agradecer el tremendo esfuerzo que han realizado para mantener en pie la educación en estos últimos dos años. Hay que decirlo. Ellos y ellas han sabido seguir en pie pese a todas las dificultades. Por eso estamos escuchando. Hay cosas que esperábamos que estuviesen en mejores condiciones, pero el sistema educacional chileno por mucho tiempo se ha modelado de tal forma que debemos darle una nueva mirada”. Y explicó que el reto de la actual administración es entregar un nuevo paradigma, “lo cual es muy complejo pero estamos convencidos que es necesario darle esta nueva mirada a la educación. Queremos una educación mucho más integral, humana y en la que se valore a la persona dentro de su comunidad y al servicio de esta. Estamos dispuestos a trabajar duro por esta transformación”.

El método de trabajo planteado por Gabriel Bosque en la secretaría regional es netamente estar en terreno escuchando a la mayor cantidad de comunidades escolares posibles. Por eso le preguntamos cuáles serán sus pasos a seguir a corto plazo destacando entre ellos la especial preocupación que siempre ha tenido por la Provincia de Cardenal Caro y su abandono, que a su juicio es “histórica”.

-¿Qué significa para Ud. asumir este cargo?

Lo tomo como una tarea relevante para implementar el programa de Gobierno en el área donde hay muchas necesidades y altas expectativas. Es que estamos plenamente convencidos de la importancia de la educación pública y que es necesario retomar lineamientos basados en el fortalecimiento de ella. Siempre me formé en la educación pública por lo tanto es un desafío importante poder entregar mi aporte.

-¿Qué le ha tocado resolver en su casi primer mes en el cargo?,¿Cuáles son sus desafíos más inmediatos?

Nos ha tocado asumir en un contexto inédito (contexto social y pandemia) y volver a la presencialidad después de un largo periodo de trabajo remoto. Estamos asumiendo en un periodo difícil con condiciones bien particulares. Llegamos cuando el año escolar ya había iniciado (11 de marzo) que es un tema no menor. Si bien la educación se mantuvo en pie, gracias al trabajo de las comunidades educativas, su retorno fue muy difícil porque desde nuestro punto de vista, no estaban dadas todas las condiciones, principalmente de infraestructura, de matrículas, alimentación, entre otras variantes que han tensionado el retorno. Es por eso que hemos dado la posibilidad, por un periodo acotado, de flexibilizar la jornada escolar completa ya que cada establecimiento cuenta con sus propias complejidades y a muchos le ha sido difícil el retorno.

-¿Qué otras estrategias están implementándose a nivel regional?

Además de esta flexibilización de la jornada y entrega de herramientas y orientación ante el retorno, estamos trabajando en un plan de intervención territorial mucho más directo desde el Ministerio. También estamos priorizando comunidades que requieren urgencia y se ha formado un consejo nacional de expertos en materia de convivencia escolar y salud mental.

Sobre los efectos negativos de la pandemia sobre toda la comunidad escolar, la autoridad se refirió a su efecto más comentado en estas semanas: la salud mental y la violencia. “Hay temáticas como esta que van a requerir apoyos externos, ya sea de este ministerio, de los servicios de salud, u de otras reparticiones o expertos de distintas áreas. Y nosotros debemos poner a disposición estos soportes. Por eso hemos invitado a las comunidades escolares a sentirse confiados en realizar las actividades necesarias para que le quiten presión, mediante jornadas que permitan analizar, reflexionar y distensionar lo que ha significado el retorno a la presencialidad y esta nueva realidad”, anunció.

-¿Por qué cree ud. que se ha observado graves conflictos en las comunidades escolares respecto a la salud mental?

Estamos viviendo un contexto de violencia a nivel social. No pretendamos que estos problemas son exclusivos al interior de las comunidades escolares, no es aislado. Hay una violencia social que la vemos en distintos espacios. La pandemia de los últimos dos años provoca un efecto en los alumnos y alumnas al no poder socializar y desarrollarse en esta área. El encierro nos afectó a todos y sobre todos a niños y niñas en formación.

Los docentes y asistentes de la educación también han experimentado efectos en salud mental, así como también las propias familias.

-¿De qué manera entonces los colegios son un lugar seguro?. Si antes había miedo a contagiarse, ¿hoy hay miedo a la violencia en su interior?

Por eso invitamos a los establecimientos a tomar la oportunidad de sacar el pie del acelerador y tomarnos en tiempo de reflexión y análisis para escuchar y resolver las problemáticas dentro de las mismas comunidades. En la medida en que estas se conocen, la convivencia se hace más llevadera.

Los nuevos Servicios Locales de Educación Pública seguirán siendo un desafío para este seremi. “Hay un compromiso desde nuestro gobierno para hacer los ajustes necesarios para continuar avanzando en estos procesos de traspaso. Esta desmunicipalización debe ser lo más fluida y efectiva posible. Deben estar todas las herramientas adecuadas para dicha labor”.

Ello se suma a que la región tiene una enorme tarea por delante “porque hemos observado un aumento importante en la matrícula en algunas comunas lo cual ha significado problemas en distintas áreas, por una suerte de explosión demográfica que los ha tensionado. Aquí hay que avanzar también para que la educación esté a la altura que se requiere: una educación pública fuerte y de calidad para todos los niños, niñas y jóvenes a lo que se suma las tareas pendientes que quedan en infraestructura”.