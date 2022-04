Mañana 22 de abril se celebra el Día de la Tierra. La conmemoración que tiene sus orígenes desde el año 1970 nos habla de la conciencia que debemos tener del lugar donde habitamos, nuestras acciones y consecuencia.

El periodo postrevolución industrial, comenzamos a ver los costos del crecimiento del desarrollo económico a gran escala, las palabras efectos invernadero, calentamiento global y sequias.

Fue en esta apoca donde también se comenzó a descubrir sobre la explotación inapropiada de recursos naturales y el exterminios de diversas especies. Así los más visionarios comenzaron a difundir la voz para generar conciencia ecología y proteger el habitad de todos: nuestra tierra.

Así este día se convierte en una fecha que debemos desincentivar y fomentar el uso de masivos términos que nos ayudan a entender y mejorar nuestras condiciones de vida. De enseñar y apoyar las energías renovables, las cuales se obtiene de fuentes naturales inagotables, ya sea por la inmensa cantidad que contienen o porque son capaces de regenerarse naturalmente. Destacan la eólica, geotérmica, hidroeléctrica, solar y biomasa. O estudiar y reducir nuestra Huella de carbono que es la totalidad de gases de efecto invernadero emitidos por efecto directo o indirecto de un individuo, organización, evento o producto. Es una de las formas más simples de medir el impacto o marca que deja una persona sobre el planeta en su vida cotidiana.

Tenemos que buscar crear y proteger más empleos que contribuyen a preservar y restaurar el medioambiente. Permiten, por ejemplo, aumentar la eficiencia energética, limitar emisiones de gases de efecto invernadero, minimizar residuos y contaminación, proteger y restaurar ecosistemas, entre otras cosas.

El proteger nuestra tierra es tarea de todos y encontrar algunas instancias para hacerlo en familia o en la oficina son variadas entre ellas: no utilizar tan recurrentemente bolsas plásticas, reciclar algunos de los desechos del hogar como latas papeles o cartones; evitar imprimir cosas que no son importantes; cortar las luces y desenchufar lo que no se use, entre otros.

Como lo establece la ONU “La Madre Tierra claramente nos pide que actuemos. Los océanos se llenan de plásticos y se vuelven más ácidos. El calor extremo, los incendios forestales y las inundaciones, así como una temporada de huracanes en el Atlántico que ha batido récords, han afectado a millones de personas.” Si no tomamos conciencia hoy, mañana será muy tarde.

En todo caso no debemos olvidar que todos los días son el día de la tierra, pero fechas como estas nos permiten recordar que debemos trabajar por su bienestar, cuidado y velar por su protección, hoy es el día de comprometernos a tomar acción por un mejor planeta, recordemos hoy más que nunca que necesitamos un cambio.