Por: Mariel Fernández Moris.

En el año 1922 se funda Caletones, lugar que fue en su momento un asentamiento minero que se localizaba en la precordillera de la región de O´Higgins, a 45 kilómetros del este de Rancagua y a seis de Sewell. Comenzó a levantarse a la par con la fundición un campamento con la idea de poder acoger a los trabajadores mineros junto con sus familias, este se ubicaba a 12 kilómetros de la mina. Esta idea surge gracias a Kennecott Corporation, una empresa norteamericana que llega a nuestro país con el objetivo de aumentar la producción de cobre y que adquiere la compañía Braden Cooper en 1916 tomando el control absoluto para después convertirse en una filial.

Este campamento se estructuraba de acuerdo a segmentos que lo componía la población americana que era habitada por los gringos, los colorados por los supervisores, tipo “C” por los empleados y los campamentos alto, escoria y colectivos por los obreros propiamente tal, donde las diferencias sociales era una atenuante importante de quienes lo componían. En ese entonces la lejanía y el crudo invierno de Caletones con el resto de la urbanización se hacía elocuente puesto que se localizaba a 1500 msnm en la Cordillera de Los Andes en un lugar con diversos valles y quebradas, y donde vivían alrededor de tres mil personas a partir de los años treinta. Pero, a pesar de tener un serio problema de conexión se ubicaban servicios necesarios de comercio, salud, educación y entretenciones, además del traslado en tren que lograban facilitar llevar una vida tranquila y feliz lejos de la inseguridad que conllevaba la ciudad.

El término Caletones puede parecer extraño para quien lo escucha por primera vez, y para dar respuesta el Diario El Rancagüino entrevistará a quienes fueron parte de este desconocido campamento minero ubicado en las entrañas de la Cordillera de los Andes que esconde historias nunca antes contadas. Y que, pese a ser un lugar histórico debido a que acogió a personas por décadas, hoy en día alberga una solitaria fundición de la división El teniente de la compañía estatal Codelco de muy difícil acceso, problema de quienes vivieron toda una vida allí y donde la nostalgia latente se apodera de sus corazones al hablar de lo que significa hoy en día Caletones. Lamentablemente en la actualidad no hay rastro de lo que fue el campamento minero Caletonino, es por eso que para nuestro medio sus habitantes a través del club social-cultural Caletones deciden una vez más volver a encontrarse para revivir el recuerdo a 100 años de su existencia.

El Caletonino que nunca más volvió a su pueblo

Néstor Moreno tiene actualmente 87 años, es nacido y criado en aquel lugar. Además, es fundador del club Caletones.

¿Cómo fue su vida en Caletones?

Fue lo más bonito porque fui el primer guaripola de la brigada de Caletones, trabajé 32 años en Caletones en las cuadrillas en los convertidores y después en los cotreles donde se controlaba el humo de la chimenea.

¿Qué caracterizaba a un Caletonino en esa época?

Éramos todos una familia, nunca hubo peleas con los vecinos. Destacó la familiaridad hay muchos recuerdos, por eso nos reunimos a veces en la plaza donde revivimos todo lo que hacíamos ahí. Soy fundador del club Caletones.

¿Hace cuánto no visita Caletones?

Sinceramente no recuerdo, porque después por la fecha nos podíamos enfermar, nos dejaron a un lado. Siempre ponían vehículos, por la edad no puedo visitarlo, pero yo llevó a Caletones en el corazón. Era muy bonito vivir allí, teníamos de todo.

¿Cómo era la relación con los gringos?

Eran muy conscientes, casi todos hablaban castellano y nos ordenaban de buena manera, no nos explotaban.

¿Qué le gustaría que las personas recordarán de Caletones?

Que se ilustrarán aún más de lo que vivimos allí, que recordarán la esencia del Caletonino y Caletonina.

El minero que quiere rememorar su Caletones

Juan Guillermo Bustos es nacido y criado en Caletones. Fue minero entre los años 1967 y 2000. Se viene a la ciudad de Rancagua en el año 1975 pudiendo regresar al lugar en tres ocasiones luego de su éxodo en el año 1960.

¿Cómo fue la vida en Caletones?

Fue muy bonito porque viví en la época de más esplendor del campamento, la defino muy tranquila porque todos nos conocíamos y éramos una sola unión entre todos no existían diferencias de ninguna clase. Me hubiera quedado a vivir allá.

¿Cómo fue su experiencia como minero?

Fue más que tranquila, teníamos de todo para vivir. Era muy monótona la vida en el sur, pero aquí en Caletones, era muy diferente, me entretenía mucho en la nieve a pesar del frío, daba gusto ver nevar. Existían muchos lugares para visitar, teníamos de todo era muy diferente la persona de Rancagua con el de Caletones.

¿Ha podido visitar Caletones?

He ido de forma espontánea. La empresa daba la facilidad de poder subir en el aniversario cada 10 de octubre en bus para visitar los lugares, pero no nos dejaban entrar a la fundición porque era muy estricta la seguridad.

¿Cómo le gustaría que se recordará a Caletones?

Me gustaría que se rememorara hasta con lo más mínimo lo que fue Caletones, con juegos, la forma de vivir, de trabajar, de estudiar, etc.

La transformación del joven que llegó a una tierra desconocida

Carlos Cruz nace en Rancagua, pero a los 11 años se traslada a Colón donde su padre comienza a trabajar. Emigra nuevamente a la ciudad en el 1967 a la edad de 17 de años. Hoy se siente un Caletonino más, a pesar de no haber nacido allí.

Antes de comenzar con la entrevista menciona “esto va en homenaje a todos los caletoninos y caletoninas, y a una fundición que está cumpliendo cien años de existencia”.

– ¿Cómo fue ese cambio?

En un comienzo fue de rechazo, fue muy profundo. Cuando yo empecé a conocer a Caletones y su gente empecé a interesarme en todo lo que eso significa como de adaptación. Fue un sacrificio de principio, pero después fue todo lo contrario, yo me sentía Caletonino no naciendo allá, me costó despedirme de Caletones. Me quedó con muchas cosas.

– ¿Con qué cosas se quedó?

Con las amistades principalmente, viví con personas muy agradables donde mantengo relaciones, éramos compenetrados. Después no quería venirme a Rancagua. Yo estudié, no trabajé allá no tuve esa opción. Empecé a absorber la historia de Caletones, a pesar de no serlo. Me nutro de la vivencia de los otros, y aquí estamos en un club donde estamos reviviendo todas las cosas.

– ¿Si pudiera definir en una palabra su vida en Caletones?

Es muy amplio poder decirlo, quise mucho a las personas, abracé la cultura, los paisajes y todo lo que se encontraba allá y hoy lo cuento abiertamente a mi familia y les digo que existió un lugar que fue parte de mi adolescencia que es lo más importante. Me trato bien y me quedé en ese tiempo y lo recuerdo hoy en día con mucho cariño.

El hombre que busca seguir recordando la esencia de su pueblo

Gabriel Sandoval tiene 72 años, es nacido y criado en Caletones. Trabajo hasta el año 2008 en la fundición, actualmente es el presidente subrogante del club Caletones.

– ¿Cómo fue su vida allá?

Fue una vida muy linda, nadie se va a olvidar de Caletones porque era una tranquilidad, una amistad, un cariño que teníamos todos con nuestros vecinos y amigos.

– ¿Qué hacía en Caletones?

Estudié y en el año 1971 entré a trabajar a la empresa. Empecé como jornalero, después como operador de maquinarias y terminé como jefe de turno de convertidores en calidad de prevención de riesgos. Continue trabajando hasta el año 2008, seguía yendo a Caletones, una vez al año se nos da permiso para ir y llegamos allí llorando porque trae muchos recuerdos.

– ¿Qué caracterizaba a un Caletonino?

Éramos vianderos a las personas que trabajaban en la fundición. Había una amistad tan linda. Era un cariño muy especial, había para hacer deportes, existía una piscina, medialuna, etc.

– ¿Qué le parece que se haya aprobado una ley que permite celebrar el día del Caletonino y Caletonina?

Feliz, porque nunca habíamos tenido un día, estábamos todos contentos cuando se aprobó. Me hubiera gustado que fueran más personas y esto es algo lindo para las generaciones que estuvieron antes, se esperó mucho tiempo para esto.

– ¿Qué le gustaría que se recordará de Caletones?

Los viajes al tren, una visita a muchos lugares. Me gustaría que la juventud se interiorizará de lo que fue Caletones, muchas personas no creen que existía una tranquilidad impagable.