Por: Fernando Ávila Figueroa.

Flor Ilic García es la recientemente asumida Seremi de la Cultura las Artes y el Patrimonio en la región de O’Higgins. Durante sus primeras semanas de trabajo, se ha abocado a conocer el funcionamiento interno de la Seremi, conocer el equipo de trabajo y los servicios asociados, con el fin de tener claros los lineamientos y las necesidades del trabajo que se realiza en el equipo.

Destacó que siempre ha tenido una mirada de trabajo en equipo muy fuerte, ya que si se trabaja así de manera interna, se reflejará de manera más efectiva hacia el territorio. Además adujo que se deben tener claras aquellas herramientas que se pueden ejecutar y cuáles son las atribuciones que tiene en el cargo.

La seremi es una persona que proviene del ámbito de la cultura, del área de la gestión cultural territorial, también del sector público, ya que trabajó durante ocho años en la Municipalidad de Pichilemu, por lo que asegura que tiene una relación directa y cordial con los sectores donde se desarrollan las artes, la cultura y los patrimonios, agregando que existen muchas personas que están atentas a lo que se va a realizar. “Yo voy a ser lo posible por responder a todas esas expectativas, pero tenemos lineamientos muy interesantes y claros respecto a lo que quiere nuestro Gobierno en torno a la cultura, que es ponerla en un lugar prioritario, ya que es un eje de desarrollo de las comunidades muy importante, aportar para salir de esta gran crisis en la que está el mundo cultural pos pandemia, y, levantar desde los territorios, desde cada rincón de nuestra región las necesidades y las miradas del desarrollo cultural, sin imponer líneas o miradas centralizadas, para responder a las diversas identidades y expresiones culturales de nuestra región, que es tan rica y tiene tanta diversidad”, dijo la seremi.

Flor Ilic es de la idea de ampliar el concepto de cultura, no solo entenderla desde el acceso y la participación, ya que cree que se debe emplear el concepto de democracia cultural, esto debido a que la cultura está presente en todas partes, inherente al ser humano y a las comunidades, sin diferenciar lo que a veces se nombra como la alta o baja cultura. “La cultura es diversa e inmensamente rica en todas sus expresiones y, nuestra intención es que el Estado garantice el derecho de todas las comunidades y los territorios a expresar su propia cultura. En ese sentido el arte contribuye a crear comunidad, fortalecer vínculos, a fortalecer los tejidos sociales, por lo tanto, para nosotros la participación es muy relevante, puesto que es el lugar de encuentro de las expresiones culturales con las comunidades, con los públicos. Sabemos que hay un amplio territorio de muy difícil acceso, muy rural o, muy alejado de los centros de mayor efervescencia cultural de nuestra región y, es ahí donde queremos apuntar de manera más directa, aquellos sectores que se encuentras más aislados y con menos acceso a la cultura en toda sus expresiones.

SANTUARIO DE PELEQUÉN

Hace algunas semanas, la casa patronal del Santuario de Santa Rosa de Lima en Pelequén se vio destruido por un gran incendio. Para su construcción, el municipio y el Obispado deben gestionar proyectos en diferentes instancias. Si bien la anterior Seremi, Lucia Muñoz, había informado de cómo se debía realizar este proceso, la actual autoridad dio a conocer que está al tanto del tema, conversando con la encargada de Patrimonio y Monumento de la región, sosteniendo que se trata de una situación compleja, ya que la Iglesia no tiene una declaración de Monumento, pero si existe una declaratoria como inmueble de conservación histórica declarado por el Minvu.

Agregó que si bien la Iglesia no sufrió daños, la casa parroquial quedó en muy mal estado, pero ya tenía un decreto de demolición por riesgo tras el terremoto del año 2010. Es por ello que asegura que habrá una parte que desarmar y otra por restaurar, pero que como no está declarado como Monumento, el Estado no puede de forma directa a través de los proyectos de Patrimonio y Monumentos Nacionales restaurar.

Pese a ello hay algunos lineamientos donde se pueden trabajar junto al Obispado y Municipio, específicamente un desarme controlado de la estructura que hoy genera un riesgo muy importante. Ese trabado se puede realizar por medio de la Subdere o, por medio de programas de financiamiento para atención de espacios públicos tras una catástrofe, líneas que se pueden empezar a trabajar y que según la Seremi tienen la disponibilidad de apoyar dichos proyectos que se levanten, los que recalcó tienen que nacer de la comunidad afectada.

Recordó que tras el incendio se realizó un salvataje de esculturas, cuadros e imágenes afectadas, las que se limpiaron y guardaron de manera muy profesional, debiendo trabajar aún en la imagen de Santa Rosa de Lima que debe tener un trabajo de restauración. “Haremos todo el apoyo que podamos, dentro de las facultades que se nos permitan, pero también desde la voluntad política de generar alianzas con los actores claves para poder ayudar en este tema”, dijo la Seremi.