La agrupación musical de Rancagua será el principal telonero nacional de la afamada superbanda Brujería, que realizará un tour por Chile celebrando su álbum “Raza odiada”.

Por: Felipe Alvear Silva

Chile será nuevamente escenario de una de las agrupaciones más icónicas del metal extremo mundial: la superbanda Brujería. Los mexicanos recorrerán el país celebrando los 25 años de su disco “Raza odiada”, presentándose en las ciudades de Concepción, Coquimbo, Santiago y Valparaíso.

Brujería se presentará con una de sus mejores alineaciones, plagada de estrellas de este estilo musical: “Juan Brujo” en voz, el guitarrista y bajista “Hongo” (Shane Emburry de Napalm Death), en batería “Hongo Jr.” (el gran Nicholas Barker, ex Dimmu Borguir), “Fantasma” en el bajo, más la voces secundarias de “El Sangrón” y “Pinche Peach” (la actriz de la serie de Netflix “Orange is the new black”, Jéssica Pimentel); todo esto, sonando bajo los potentes riff de la guitarra eléctrica del chileno Anton Reisenegger, de Pentagram y Criminal, justamente apodado “El criminal”.

Y en el concierto que realizarán en el Teatro Cariola de Santiago, una banda rancagüina será el principal telonero nacional: Traumatic Noise. Nacidos el año 2017, esta agrupación de death metal (con influencias de grindcore y brutal death metal, entre otros estilos) cuenta en su formación con José Lemaitre en batería, Carlos Castillo en bajo, Oliver Moris en guitarra y voz, y su hermano Bruno Moris en guitarra.

“La oportunidad de tocar con Brujería es una gran meta que estamos cumpliendo. Es un hito para la banda, porque nos demuestra que al poner seriedad y hacer un trabajo de lo más profesional posible, se pueden abrir las puertas para compartir escenario con banda de renombre, en este caso Brujería que es una agrupación icónica dentro del metal. Estamos muy emocionados e impacientes. Aprovechamos de agradecer a la producción y creemos que podemos estar a la altura para dar un excelente show”, indicó el frontman de la banda, Oliver Moris.

Con tres trabajos a su haber, el guitarrista y vocalista nos cuenta de la historia de la banda. “El primer trabajo lo realizamos el 2017, que es el EP ´Haunted´ de dos temas. Luego tenemos el disco de larga duración, ´Abyss of the masses´ grabado en Rancagua por Carlos Castillo en el Estudio v48, mezclado y masterizado por Carlos Fuentes. Hace poco terminamos nuestro tercer trabajo de estudio, que se llama ´Epoch ov mutation´ de cuatro temas, uno de ellos en español ´Ficción inducida´”, aseguró Oliver.

“Este último disco (“Epoch ov mutatio”) está enfocado en una mutación que se está generando en todas las personas, las cosas, de cómo se conocían hace poco, todo relacionado al agotamiento de los recursos naturales, la industrialización; tiene mucho de social, con el adoctrinamiento religioso, los abusos de los poderes fáticos”, señaló el bajista Carlos Castillo, agregando, respecto a su estilo, que “nosotros hacemos un death metal bien mezclado, que es algo que nos han reconocido mucho. Esta tónica que hemos hecho en los otros trabajos, lo hemos consolidado y fortalecido en el último EP. Queremos seguir en esta senda. Como cualquier banda queremos tocar buena música y poder mostrarla en diversos lugares, ojalá del mundo”.

La versión capitalina de la gira de Brujería por Chile, tendrá como teloneros a los argentinos Serpentor, y además de Traumatic Noise presentará a los nacionales: Gordom (thrash crossover de Santiago), The Noise Bastards (death metal, Arica) y Keeping it Real (thughcore, Santiago).

Si quieren asistir al aniversario 25 del “Raza odiada” de Brujería, con la presencia de los rancagüinos de Traumatic Noise, pueden adquirir entradas y traslados (además del merchandising) con Luis Ahumada y Viajes del Terror, buscándolos en su página de Facebook.