Los sanfernandinos cayeron por marcadores amplios frente a Ancud y Castro.

Mal le fue a Tinguiririca San Fernando durante el fin de semana. El quinteto que dirige Alejandro Iturra viajó hasta la Isla Grande de Chiloé para visitar a Ancud y Castro, ocasión donde fue derrotado ampliamente por los cuadros isleños.

El viernes, en Ancud, el conjunto local se impuso con claridad por 104-69 (parciales: 28-20, 23-16, 32-20 y 21-13), ocasión Eduardo Sepúlveda logró aportar con 20 puntos para el desempeño de TSF.

En tanto, el sábado en Castro, los verdes también superaron la barrera del centenar de puntos contra los colchagüinos. 109-63 fue marcador (24-9, 29-21, 34-18 y 22-15), ocasión donde el congoñelo Eric Kibi concretó 27 enteros.

Con estas derrotas sucesivas, Tinguiririca ocupa el puesto 12 de 13 con 19 partidos disputados y un registro de 5-14. Sus próximos encuentros, para cerrar la fase regular están fijados de la siguiente manera: miércoles 27, 20 horas vs Castro (en San Fernando); jueves 28, 21 horas vs Universidad de Concepción (en el sur); sábado 30, 19 horas vs Valdivia (en San Fernando), y; domingo 1 de mayo, 19 horas vs Puerto Montt (en San Fernando).