Parto estas líneas haciendo el mea culpa de que, desde la temprana adolescencia, (sino niñez), me he anotado en las filas de las personas convocadas por el ejercicio de la política, ejerciendo felizmente la función de representación popular de base por varios años, por lo tanto, SOY UN POLITICO y será desde esta declaración que abordo el problema propuesto.

Un hecho incontrarrestable de la realidad nacional es la presencia de un fenómeno de sequía en el Chile central extendido por más de una década. Este fenómeno apura la desertificación del Chile central moviendo las características climáticas en aproximadamente 500 kms. al sur según lo exponía ya el año 2010 un acabado estudio de profesionales de la Universidad de Chile[1], con implicancias evidentes en las economías locales. Desde esta situación quisiera enfocar la responsabilidad política al disentir interesadamente con las investigaciones científicas que hace mucho tiempo vienen alertando sobre la debacle climática a la que estamos caminando de manera resuelta.

No obstante, las Naciones Unidas lograron el año 2010 concurrir a un acuerdo global conocido como Objetivos de Desarrollo Sostenible del Milenio[2], que implican una respuesta concertada para poner freno a una situación en la que todos los países firmantes convergen en tildar como dramática. El cambio climático nos cobrará caro ahora y no en un futuro lejano, en este mismo siglo.

Movido por este hecho, el año 2011 en mi calidad de Consejero del Gobierno Regional de O’Higgins, lideré una misión a México a fin de establecer contacto con las mejores prácticas en manejo del agua en Latinoamérica, que incluye temas relativos a la propiedad y la distribución y manejo a través de órganos de gestión de cuenca[3], lo que nos ayudó a crear el primer concurso regional de riego para satisfacer los problemas de infraestructura regionales y dar una batalla personal casi perdida por instalar la práctica de los órganos de gestión de cuenca, ampliamente documentados[4], como guía práctica para la política de cara a los desafíos del agua en Chile.

Entonces completaría que el problema de la escasez del agua en Chile (y quizás en el mundo) no es solo un problema de disociación entre la ciencia y la política, sino también de la política con su sentido más urgente y vital que es la resolución de los problemas sociales más allá de las capturas de los grupos de poder. Entonces este es un problema de la política con la política también.

Valga señalar que en múltiples oportunidades y justificando enormes inversiones públicas que luego se entregan graciosamente a privados para su gestión, se ha señalado que el problema de escases en Chile radica en que “el agua se pierde en el mar”, afirmación errónea que pretende desconocer la contribución de los ríos a los ecosistemas marinos[5], ocultando el negocio espurio de una carretera hídrica que se ha venido agitando. Y, por otra parte, con los mismos fines anteriores, se nos señala que el otro problema de Chile es que “falta embalsar agua”. Pues bien, debemos hacer notar que en la región de O’Higgins tenemos el principal lago artificial de la zona central: el Rapel, que goza de bastante buena salud en su acumulación actual expresada en la cota de nivel del agua[6]. Pues bien, en la costa Oeste del lago Rapel, a partir de la misma orilla del lago (majaderamente no decimos a x metros de la orilla, sino desde la orilla), parte el “secano costero” o sea, un ecosistema carente de agua para riego[7] y agregaría, donde a sus vecinos se les prohíbe legalmente sacar agua del lago para riego. Por lo tanto, es evidente que el problema no es en absoluto la capacidad de embalsar o no, sino que se trata de un problema de propiedad del agua, tema álgido que está abordando la Convención Constitucional que ha logrado aprobar un artículo que consagra el agua como bien inapropiable.

Vuelvo a repetir para cerrar, que insisto que la falta de agua en Chile no se remite a un problema de disociación de la política con la ciencia, sino también de la política con la política y sus fines más puros y dignificadores, otra de las causas profundas de la crisis civil de octubre de 2019 y que nuestra Convención Constitucional comienza a reparar con esperanza y fe en el futuro.

Por: Fernando Verdugo Valenzuela

[1] http://dgf.uchile.cl/rene/PUBS/inia_RGS_final.pdf

[2] https://www.wto.org/spanish/thewto_s/coher_s/mdg_s/mdgs_s.htm

[3]https://www.elrancaguino.cl/2011/09/30/fernando-verdugo-sobre-crisis-de-agua-para-la-agriculturadebemos-resolver-este-problema-o-si-no-hipotecaremos-el-futuro-de-la-region/

[4] https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/6407/1/S028593_es.pdf

[5] https://www.cr2.cl/se-pierde-el-agua-que-llega-al-mar/

[6] https://lagorapelchile.cl/cota/

[7] https://biblioteca.inia.cl/bitstream/handle/20.500.14001/6905/NR42179.pdf?sequence=7&isAllowed=y