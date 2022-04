“Hicimos un buen juego, pero tuvimos la posibilidad de un 3-1 y pasamos a un 2-2, esa es la realidad”. Palabras de Héctor Adomaitis, director técnico de Deportes Santa Cruz tras la igualdad agónica frente a Copiapó.

Contra Iquique, de visita, les pasó lo mismo que este lunes. Ganando 2-1 no pudieron abrochar la ventaja y les terminan emparejando.

Al respecto, el DT dijo que “queda la frustración de que el equipo tiene que ganar, conseguir una victoria lo antes posible y los jugadores hicieron el esfuerzo para llevarse la victoria ante un excelente equipo. El rival también juega”.

Es más, añadió que “si terminaba 2-1 decíamos que terminaba todo bien. El fútbol tiene esto, el rival nos empató”.

Junto con ello, recalcó que “cuesta mucho ganar un juego, es una división muy difícil y no se dan muchas situaciones de gol en los partidos y para las que tienes debes tener la contundencia necesaria” y que, de cara a lo que viene, “no hay que bajar los brazos”.

Además, Adomaitis recalcó que “que hayan pasado cinco partidos y que no encontremos la victoria no se me pasó por la mente. Es la realidad y la tenemos que asumir”.

SALDRÁN DEL FONDO

Uno de los referentes del elenco santacruzano, el defensor Jaime Luciano Gaete, fue claro al momento de analizar el momento del equipo.

“Estamos últimos en la tabla. Nosotros con trabajo y sacrificio vamos a salir de la situación en la que estamos, porque somos un equipo fuerte y humilde. De que estamos bailando con la fea, lo estamos. Nosotros no podemos echarnos a morir ahora, porque todavía no termina la primera rueda del campeonato”, señaló.

Pero también, y luego de indicar que se conversó en el camarín, aseguró que “tenemos que ser fuertes, tenemos la revancha el fin de semana y hay que ir por eso. Como le dije a los muchachos, estamos en momentos en que cualquier detalla nos juega en contra”.

Santa Cruz, por la fecha 12, visitará el sábado a Deportes Puerto Montt en el sur del país.