ARIES (21 marzo – 20 abril).

Tu estado de ánimo podrá acusar un cambio negativo que puede hacerte perder amistades que te serán valiosas. También en el amor podrías sufrir algunas alteraciones por la impaciencia de tu pareja ante la situación. Tendrás que animarte a la fuerza.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Novedades en el trabajo, que pueden ser positivas e incluso suponer un cambio de residencia en breve. Tu familia estará muy preocupada al principio y será tu tarea inmediata tratar de convencerles de que el cambio será a mejor.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Te convendrá mucho hoy meditar bien tus acciones y sobre todo tus expresiones. Alguien a quien aprecias mucho puede resultar muy enfadado por algún comentario. Tendrás suerte en el terreno económico.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Hoy los astros se ven inundados por las lluvias que no cesan en tu parcela mental relacionada con los sentimientos. No levantan las nubes en ese aspecto y es que es época de lluvias. No te preocupes, todo crece más fuerte después de beber el agua que le brinda la naturaleza.

LEO (23 julio – 22 agosto).

Un viaje podría hacer que te replantees tu escala de valores, tras conocer situaciones y personas que te abrirán nuevas vías de conocimiento ante las cuales tendrás la necesidad de pensar detenidamente en tu forma de vida.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Hay que arriesgarse para ganar. Puede llegarte un plan que destroce tus ansias de tranquilidad doméstica, pero si quieres mejorar económicamente, no tendrás más remedio que ir adelante, es mejor que arrepentirse por no haber actuado.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

En el trabajo vas a necesitar mucha mano izquierda para salir airoso de una situación difícil, provocada por los celos y las envidias. Tu imagen estará en juego. Aléjate de las corrientes de aire.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Las enfermedades crónicas experimentarán hoy una ligera mejoría que van a dar ánimo a todos los que las sufren. Junto con la salud, mejorará el carácter de las personas mayores que habitualmente son gruñonas y con ello el ambiente en el que viven.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Atención con tus todos tus sentidos, porque hoy podrías descubrir una persona especial que hasta hace poco pasaba por tu vida confundida con la pátina de la rutina, y cuyo atractivo se te revelará en la situación más inesperada.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Los expertos coinciden en señalar que la salud entra por la boca, y posiblemente haya llegado la hora de que mejores tu alimentación; la falta de tiempo o el estrés no te servirán de excusa si tienes las comidas bien planificadas en tu cabeza.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

El dinero te preocupa demasiado, y es que aunque hayas decidido ahorrar para comprarte una casa, un refresco más o menos no va a ningún sitio. Tu pareja se agobia cuando te lamentas tanto por los gastos excesivos,…y eso no contribuye a evitar los enfados que tanto detestas.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

El físico te importa hoy más de lo normal y vas a emplear mucho tiempo en cuidarte tu imagen. Te encontrarás atractivo y eso hará que los demás aprecien tu cambio. Es un buen día para iniciar nuevas amistades que pueden desembocar en algo más.