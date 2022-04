El gusto y la afinidad por la Matemática fue lo que llevó a más de 300 estudiantes de toda la Región de O’Higgins a participar, este sábado, del XX Campeonato Escolar de Matemática para la enseñanza Básica y Media (CMAT). Esta iniciativa es organizada por la Universidad de Santiago de Chile en conjunto con otras casas de estudio del país, entre ellas la UOH; busca fomentar el desarrollo de la Matemática, entre jóvenes desde séptimo año básico a cuarto año de enseñanza media.

Para el director de “Programas Escolares” de la UOH, Juan Manuel Solís, este espacio significa abrir la UOH a los/as jóvenes talentos de la región para desplegar todas sus capacidades en el área de la Matemática. “Para la UOH es relevante mantener un acercamiento constante con la comunidad escolar, asimismo, reconocemos en este tipo de actividades como grandes oportunidades para que los/as estudiantes transiten en la aventura de la Exploración Vocacional. Agradecemos y felicitamos a los/as docentes por la motivación constante hacia sus estudiantes, por creer en ellos, por atreverse”, sostuvo.

El profesor de Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la USACH Dr. Rafael Labarca, detalla que lo que más motiva a los/as jóvenes a participar de este tipo de competencias es buscar un medio que les otorgue cierta seguridad que en el futuro podrán ingresar a la educación superior en una universidad y una carrera“más tradicional como es el caso de las ingenierías. Hay un estudio que dice que un estudiante que participó, en la enseñanza media (cuatro años), de manera constante en el CMAT, al rendir la prueba de ingreso, en matemáticas, superó a un compañero, de octavo, de similares características, en 180 puntos. También, lo superó en NEM por 140 puntos, en ciencias en 140 puntos y en lenguaje en 110 puntos. Esta es una razón muy práctica”, manifestó.

Una opinión que es compartida por su colega Paulina Valenzuela, también coordinadora de CMAT en la UOH, quien asegura que la principal misión de la organización regional ha sido informar, convocar y motivar a todos/as los establecimientos a participar de esta actividad que promueve la detección de talentos para la Matemática y las Ciencias en general, contribuir al intercambio de experiencias de docentes y estudiantes; y fomentar a los estudiantes el gusto y pasión de esta disciplina.

“Además, de promover la Matemática, queremos acercar a los/as estudiantes a la educación superior, brindándoles un espacio de conocimiento de nuestra oferta académica, enfatizando particularmente, todas las carreras ligadas al área de la Matemática. En la UOH, por ejemplo, contamos con la carrera de Ingeniería Comercial, Pedagogía en Matemáticas y seis especialidades de ingenierías. Algunas de ellas muy innovadoras y denominadas como carreras del futuro, como es la Ingeniería Civil en Modelamiento de Datos”, puntualizó la coordinadora de programas escolares.

La jornada inició con un acto en el que se presentaron los establecimientos participantes: Colegio Cipreses, Liceo Bicentenario Victor Jara, Colegio San Alberto Machalí, Colegio Ena Bellemans Montti, San Fernando College, Colegio Mozart, Liceo Bicentenario Técnico de Rancagua, Colegio Instituto Inglés de Rancagua, Liceo Bicentenario Óscar Castro Zúñiga, Liceo Bicentenario Comercial Diego Portales, Instituto San Vicente de Tagua Tagua, Colegio Coya, Colegio Marista de San Fernando, Escuela Laura Matus Melendez y Colegio San Ignacio. Luego, a las 14:00 horas se dio inicio a la prueba individual de 90 minutos, un receso y la Prueba Grupal de 120 minutos.

Joaquín Arenas, estudiante de cuarto medio del Colegio Mozart, por ejemplo, ha participado en versiones anteriores de CMAT y recuerda: “En 2019 obtuvimos un reconocimiento con el duodécimo lugar de la categoría grupal en primero medio. Siempre mi interés ha sido afín a la Matemática, me gustaría estudiar Ingeniería Comercial. Estar aquí me motiva bastante participar de instancias. Es algo bonito y se desarrolla en un lugar agradable para venir a conocer”.

A su vez, Matilde Fritz, estudiante del Colegio Instituto Inglés destaca: “En el último tiempo me ha ido bastante bien en Matemática. Se me hace bastante fácil cuando finalmente lo comprendo. Mi profesor Cristián Arancibia me invitó y acepté porque pensé que podía ser algo para tener nuevas experiencias, compartir y pasarla bien. Había un ejercicio que era medio complicado, sin embargo, tenía que ver más con la lógica matemática”, recalcó la joven de 14 años.

Tras la primera fecha de CMAT se preparan las cuatro restantes en las que la UOH continuará siendo sede y albergando a los/as cientos de jóvenes entusiastas de las Matemáticas.