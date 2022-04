Por Fernando Ávila F.

Hace tres años la vida le cambió al Suboficial Mayor, Mario Meza, cuando nació su primer y único nieto. Alguna vez había escuchado hablar del autismo, pero en realidad no sabía mucho, hasta que el pequeño Juan José fue diagnosticado con este trastorno, que le dio la posibilidad de como abuelo y luego como colaborador conocer el mundo de los niños, niñas y adultos autistas que es tan desconocido para la mayoría de las personas.

“El autismo ahora es parte de mi vida y eso me ha permitido darles ese conocimiento a mis colegas. Porque las personas autistas son estructuradas, les molestan los ruidos, no les gusta salir de su rutina y eso uno lo desconoce. Por eso si me encuentro con una persona con autismo o con alguna otra discapacidad, uno ya sabe cómo debe tratarlos y desarrolla otra sensibilidad, que me ayuda a ser mejor Carabinero”.

Y agrega, “el tener un nieto autista me enseñó a ver la vida desde otro punto de vista. Mi nieto es mi contacto con la realidad, me hace poner los pies en la tierra, ver lo simple de la vida y disfrutarla”.

Cada Navidad, el suboficial Meza se viste con un traje de viejo pascuero, particular, de color azul, que es el color del autismo y comienza a visitar las casas de niños y niñas con autismo para saludarlos y también recorre las casas de sus colegas u otras personas con hijos o nietos en situación de discapacidad para darles una sorpresa, porque como cuenta “me hace muy feliz hacerlo, me llena el alma” y cuenta que agradece profundamente esta oportunidad que le está dando la vida.

“El último año tuve Covid y casi me morí, estuve 32 días hospitalizado y 7 de ellos en coma, pero me dieron otra oportunidad para seguir aportando a la sociedad como servidor público, pero además ahora como un abuelo que ama a su nieto y quiere que los niños y niñas autistas tengan una mejor calidad de vida y sean aceptados en esta sociedad”.