ARIES (21 marzo – 20 abril).

Tendrás algo que celebrar y no vas a dudar en abrir la cartera para festejarlo a lo grande. Contarás con amigos, pareja, familiar, etc. Entre la familia habrá alguien que haga de conciencia y te recuerde que tu economía no está muy boyante, no te causará un trauma.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

La salud debería ser la primera de tus preocupaciones, así es que pensarás en dar algunos cambios a tu rutina diaria que te permitan descansar más. Una alimentación más sana también te ayudará a encontrarte mejor.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Hay pasión y confianza en el ser amado, pero también sientes la necesidad de tomar decisiones importantes en relación con tu vida sentimental. Ha llegado el momento de que organices una cita para hablar largo y tendido.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Libertad y tiempo para disfrutar de ella. Eso es lo que llevas días pidiendo a gritos y lo que hoy vas a tener. Llegará inesperadamente y casi sabrás como sacarle el máximo provecho. Tendrás buenas oportunidades de conocer a gente interesante.

LEO (23 julio – 22 agosto).

Tomas una decisión importante que te hace sentir más mayor. Tendrás sentimientos contradictorios sobre si has hecho lo correcto durante toda la noche, pero mañana te sentirás seguro de haber acertado. Cuidado con las caídas en las escaleras y con los resbalones en la calle.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Recibirás una visita importante que puede traerte buenas noticias, aunque estará en tu mano encauzar la situación para que resulte realmente provechosa. No te dejes deslumbrar por fuegos fatuos y ve al grano.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Muchos días, como hoy, te planteas el porqué de muchas cosas que haces o dices; posiblemente necesites estudiar con más detalle algunas facetas de tu personalidad, y encontrará a la persona que te abrirá los ojos.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Tu pareja te servirá de total apoyo para afrontar el cambio familiar que se os ha presentado cuando menos lo esperabas. Con paciencia y organización saldréis adelante, y formaréis vínculos difíciles de romper.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Crecerás mucho en tu trabajo gracias a las enriquecedoras experiencias que te tocará presenciar esta semana. Lograrás sacar jugo incluso a las situaciones más comprometidas, aunque no debes aprovecharte de nadie para eso.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Tu actitud ante los problemas conyugales exige un cambio radical, tendrás que iniciar un acercamiento, buscar puntos en común con los que tirar para adelante, porque son más las cosas que os unen que las que os separan.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Vibraciones positivas en lo económico, tal vez sea un momento propicio para pedir esa mejorar laboral que estás aparcando hace tiempo por no verlo muy claro. Si no tienes trabajo, mira bien las ofertas, porque hoy puede ser tu día de suerte.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Los recuerdos de la adolescencia más temprana harán del día un río de nostalgia. Evocarás los momentos más apasionados que has vivido y será especialmente el amor de aquella época el que te traiga recuerdos más agridulces.