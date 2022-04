Por: Fernando Ávila F.

La Corte de Apelaciones de Rancagua mantuvo sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva al ex administrador de la Municipalidad de San Fernando, Pablo Andrés Bravo Cruz, imputado por el Ministerio Público como autor de los delitos reiterados de fraude al fisco y falsificación de instrumento público.

En fallo unánime, la Primera Sala del tribunal de alzada confirmó la resolución apelada, dictada por el Juzgado de Garantía de San Fernando. El fallo consigna que, en la especie: “no se ha alegado por la defensa del imputado Bravo Cruz, nuevas circunstancias que permitan acreditar una variación de los antecedentes tenidos a la vista al momento de imponer la medida cautelar de prisión preventiva, sino que únicamente se ha solicitado que se realice una nueva valoración de los que ya fueron considerados al momento de imponer dicha cautelar y considerando, además, que aun cuando se estimara plausible la alegación de la defensa de concurrir dos atenuantes en favor del imputado, resta aún por analizar la concurrencia de la agravante específica planteada por el ente persecutor y los querellantes, de manera tal que no es posible realizar, por ahora, una prognosis de pena que permita la aplicación de una pena sustitutiva”.

Se agrega que “por lo anterior y lo dispuesto en los artículos 140 y 364 y siguientes del Código Procesal Penal, se confirma la resolución apelada de 18 de abril de 2022, dictada por el Juzgado de Garantía de San Fernando, en cuanto mantuvo la medida cautelar de prisión preventiva del imputado Pablo Andrés Bravo Cruz”, concluye.

Cabe recordar que se investiga el delito de fraude al fisco que afectó a la Corporación Municipal de San Fernando, investigación que tiene en prisión preventiva a al ex alcalde de la comuna de San Fernando, Luis Berwart y arresto domiciliario a Juan Molina, también ex alcaldes de la comuna y en prisión preventiva el ex administrador municipal, Pablo Bravo Cruz, quien ya ha declarado en la investigación, montos defraudados que superan los 3 mil millones de pesos.