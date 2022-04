Por: Mariel Fernández Moris/ Luis Fernando González

Fotos: Marco Lara

Nuestra región fue la primera zona del país a la que se trasladó Javiera Hausdorf, Directora de la División de Organizaciones Sociales (DOS) del Ministerio de Secretaría General de Gobiern, donde aprovechó de reunirse con diversas organizaciones sociales.

“Viajamos hasta la Región de O’Higgins, particularmente a la comuna de Rancagua, para reunirnos con nuestra Seremi de Segegob y junto a ella, poder juntarnos con organizaciones de distinto tipo que pertenecen a la Región de O’Higgins: mujeres cuidadoras, organizaciones feministas, organizaciones mapuches de distintos territorios; Estuvimos con dirigentes de juntas de vecinos, con la presidenta de la Unión Comunal de Adultos Mayores, para construir de manera participativa y a través de este intercambio lo que va a ser la oferta programática de nuestra División de Organizaciones Sociales”, detalló.

¿Cuál es su objetivo de su visita a nuestra región?

Estamos acá porque estamos en un proceso de intercambio con las organizaciones sociales y con nuestras autoridades regionales para poder construir de manera participativa lo que va a hacer nuestra oferta programática la cual esperamos darla a conocer en la quincena de mayo.

¿Qué es lo que esperan las organizaciones sociales?

Tuvimos un grato encuentro junto a nuestra Seremi de la región, Patricia Torrealba a quien le agradezco la oportunidad de habernos permitido articular rápidamente con organizaciones en las que tuvieron presentes una mixtura de ellas como organizaciones feministas, de adultos mayores, de mujeres cuidadoras, un lonco de una comunidad mapuche y presidentes de juntas de vecinos. Tuvimos una gran presencia de dirigentes y dirigentes en el cual primero agradecieron de este espacio en el cual podamos discutir sobre qué es lo que esperan. El sistema nacional de cuidado va a ser una prioridad para nosotros el poder abordarlo, también por otro lado están las cuarenta horas, lo que va a hacer el derecho a la mujer libre de violencia, el sistema de la reforma previsional. Ya comenzaron los diálogos sociales que fue lanzado por el Ministro de Hacienda con respecto a la reforma tributaria en la que esperamos ser colaboradores, para que los dirigentes sean parte. Además, queremos generar un espacio informativo, que tiene un objetivo que es hacer que aquellas reformas prioritarias que son trasversales en el contexto político para nuestros dirigentes y ciudadanía en general, todos estos procesos tengan un componente ciudadano y que puedan sentirse parte. Puesto que son los dirigentes quienes principalmente también pueden levantar las alarmas para que nosotros actuemos de manera temprana.

¿Este encuentro va orientado a quiénes?

Con respecto a eso nuestro trabajo es el fortalecimiento de las organizaciones según ley de las tradicionales o funcionales, que son las juntas de vecinos, los clubes de adulto mayor las que tienen personalidad jurídica y que son reconocidas por el Estado y esa es sin duda es prioritario. No hemos descartado tampoco evaluar la modificación de la ley 20.500 porque efectivamente es un brazo para nosotros de trabajo de primer orden, sin embargo, también que estamos trabajando en otra área incluso conceptualmente que es de poder abordar aquellas organizaciones que sin duda han existido hace muchos años pero que son otro tipo de organizaciones existen nuevas formas y nosotros también reconocemos en ese trabajo un tejido social relevante con el que también queremos articular, queremos llegar un poco más allá. Volver a recuperar esa credibilidad del trabajo político.

Hay muchos jóvenes que se organizan por un fin específico, pero no tienen una estructura jurídica

Exactamente, o la mayoría de lo que fueron los cabildos ciudadanos que se construyeron para poder articular en función de las distintas campañas para la convención, hoy día que lo hacen en la entrega de contenido y que ayudan de su trabajo territorial todo el tiempo al proceso de debate que lleva a cabo la convención.

Entonces, ¿cuál es el rol de la DOS?

Tenemos fondos que son parte del Ministerio y nosotros ayudamos a su difusión. Está el fondo de fortalecimiento de organizaciones de interés público, también el fondo de fomento de medios de comunicación. Cuando llegamos nos dimos que hacía falta la divulgación en territorios y en distintos tipos de medios como el rancagüino que nos permite llegar a distintos rincones del país donde las organizaciones pertinentes pudiesen conocer estos fondos que tenemos disponibles y por eso extendimos los fondos junto a la Ministra Camila Vallejo y nuestra Subsecretaría, Valeska Naranjo porque entendíamos también que un fondo es esencial. Por otro lado, tenemos espacios de capacitación para dirigentes así que tenemos ejes por los cuales estamos trabajando para construirlos que van desde un Chile ecologista a propósito de crisis hídrica y abordar educación medio ambiental, tenemos módulos pertinentes a un Chile diverso, la formación cívica, la rendición de proyectos que muchas veces entrampa a los dirigentes y cuando no se hacen de la manera correcta no les permite seguir postulando y que es la única fórmula para seguir desarrollando su trabajo y sus comunidades. Ese es el gran valor que tienen los dirigentes, un trabajo no remunerado donde muchas veces no es reconocido como corresponde.