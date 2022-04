Por: Gisella Abarca

Fotos Nico Carrasco

¡No a la expropiación, menos a la inversión! Vociferaban los vecinos de Hernán Ciudad que este lunes por la tarde con pancartas, megáfonos y mucha energía, llegaron hasta Avenida San Joaquín con Avenida Hernán Ciudad, en Rancagua, para protestar en contra del mega proyecto, por la expropiación y el daño que ocasionaría el flujo vehícular en calles y pasajes del cuadrante, por la mayor delincuencia e inseguridad que generará y porque se sienten ignorados por Minvu y SERVIU.

Así lo explicó la vocera y miembro del cuadrante centro oriente de Rancagua y del comité de defensa Avenida Hernán Ciudad, Patricia Escobar “Estamos protestando en contra del proyecto que nos viene afectando durante hace años. Tenemos un lugar que rescatar que es nuestro barrio y por eso vamos a seguir luchando para matar un proyecto que va a echar abajo toda una vida que se ha construido con esfuerzo de muchas familias. El Serviu y el Minvu se han hecho los sordos, no nos han querido mostrar el proyecto en su totalidad, la última reunión fue un fracaso porque solamente venían a notificar siendo que no hicieron ninguna consulta ciudadana ante esa notificación”, remarcó.

Mientras que el vecino de la calle Hernán Ciudad, Miguel Ángel Rosales agregó “estamos protestando porque hemos sido pasados a llevar. Nos quieren expropiar las casas, quieren abrir esta avenida, quieren seguir con la continuación de la Alameda y seguir para Machalí haciendo un puente; y la solución no está por aquí, ellos tienen Carretera El Cobre, Miguel Ramírez, República, tienen para salir por la curva de la muerte y si en Machalí no tienen por dónde sacar a su gente, no entiendo por qué siguen construyendo”, expuso.

Así es, el 13 de abril los vecinos fueron citados a una reunión del proceso de Participación Ciudadana por parte del SERVIU que no llegó a buen puerto, ante la “ausencia de información”, según expusieron los afectados liderados por su vocera quienes solicitan que sean transparentes con la información y presenten el proyecto en su totalidad, lo que hasta la fecha aseguran no ha ocurrido.

INSISTEN EN QUE NO SE ABRA AV. HERNAN CIUDAD

Recordemos que los vecinos de las villas rancagüinas Don Rodrigo, Vista Hermosa, Los Cántaros, Santa Fe, El Trébol, Eucaliptus, Villa Triana, Santa Teresa de Triana, Brasilia, Coya Pangal, Santa María de Triana, Los Abedules, Naturales y San Joaquín que se unieron en la ‘Agrupación de dirigentes y vecinos del cuadrante centro oriente’ se oponen a que la Avenida Hernán Ciudad pase a ser una vía troncal para dar conectividad entre Rancagua y Machalí a través de una doble vía desde Escrivá de Balaguer hasta el cruce Bomberos Villalobos-Miguel Ramírez, pues aseguran que no es una solución efectiva para la congestión vehicular y solo va a generar un impacto negativo donde viven.

Según plantean desde la agrupación, con la apertura de la Av. Hernán Ciudad, se permitirá el tránsito de dos mil vehículos por hora, lo que generará alta congestión por calles y pasajes aledaños a la arteria, con lo que perderían la tranquilidad de barrio.

Este es un tema que se ha mantenido en boga hace más de 7 años sin tener los vecinos aún certeza de qué va a pasar en el sector donde viven y ante modificaciones al proyecto reflota en los vecinos el fantasma de la expropiación.

Cabe mencionar que el estudio de prefactibilidad del proyecto de Mejoramiento Eje Vial Hernán Ciudad fue realizado por SERVIU O’Higgins en septiembre de 2015, y desde ese momento se dio a conocer el rechazo de los habitantes del sector suroriente de Rancagua a la ampliación de la Avenida mencionada desde el empalme con Avenida Miguel Ramírez hasta Avenida Escrivá de Balaguer.

En marzo de 2016 los vecinos de Villa Triana y sus alrededores fueron informados que el Ejecutivo había decidido suspender la apertura de la arteria para conectar la capital regional con Machalí, dejando zanjado el miedo a las expropiaciones para quienes habitan en el histórico sector de Rancagua. No obstante, en enero del 2021, los temores volvieron luego de la reactivación del proyecto que en su etapa de prefactibilidad establece tres tramos. El primero que va desde Avenida Miguel Ramírez hasta Avenida Central. El segundo tramo se extiende desde Avenida Central hasta el canal La Compañía; y el tercer tramo, abarca desde el canal La Compañía hasta Avenida Hernán Ciudad.

El martes el CORE verá el tema.

El consejero Mauricio Valderrama señaló que “solicite en mociones ante el pleno del Consejo Regional el miércoles recién pasado que la comisión de infraestructura presidida por el consejero Edison Toro sesionar de cara a los vecinos con total trasparencia para conocer los alcances reales del proyecto”. Esta reunión se realizará este martes 3 de mayo a las 16 horas en el colegio El Pilar en Rancagua invitando a todos los actores involucrados.

Según aseguró Valderrama en la instancia se buscará dar respuesta a las inquietudes de los vecinos y saber las posiciones de cada quien en este tema sensible que afecta a muchísimas familias. “Considero que lo más importante es conocer el detalle del proyecto y el alcance de este diseño, además de sus eventuales etapas. Desde mi punto de vista es una obra que afecta irreparablemente la tranquilidad de un barrio tradicional de Rancagua por lo que no comprendo que decisiones de esta magnitud no incorporen la opinión de los vecinos toda vez que los afecta de manera radical. La solución de transporte no debe sacrificar un barrio por sobre otro”, aseguró el Consejero Regional por Rancagua.

Minvu O’Higgins llama a las familias a participar de las reuniones para aclarar sus dudas y conocer sus opiniones.

Consultado la entidad correspondiente, desde el Minvu O’Higgins indicaron que “Parte de la tarea del Minvu O’Higgins es ser un ente intermediario para mejorar las condiciones de habitabilidad de los vecinos y vecinas de la región. A raíz de esto nace el proyecto ‘Mejoramiento Eje Vial Av. Hernán Ciudad’, cuyo objetivo es disminuir los tiempos de traslado de las personas, destrabando la congestión vehicular entre la conurbación Rancagua y Machalí”.

Desde la entidad de gobierno agregaron que “Desde las primeras instancias de desarrollo de esta iniciativa, se han generado procesos de diálogo con la comunidad. Muestra de aquello son las 6 participaciones ciudadanas abiertas a toda la ciudadanía de Rancagua, para que vecinos y vecinas puedan dar a conocer sus puntos de vistas y, al mismo tiempo, conozcan los alcances que tendrá la obra. De estas actividades, dos son exclusivamente para las familias que sufrirán, eventualmente, la expropiación de sus viviendas o parte de ellas”. En esta línea agregaron que “hasta ahora, se ha realizado una de estas participaciones abiertas a la comunidad en diciembre del año pasado, a la cual solo asistieron 43 personas”.

Desde la repartición pública finalizaron diciendo que “Enfatizando que el proyecto aún se encuentra en etapa de estudio, recalcamos que es importante que las familias se acerquen y participen de estas reuniones, donde la finalidad es aclarar sus dudas y conocer sus opiniones”.