Por: Gisella Abarca

Preocupados se encuentran los integrantes del Colegio Médico de O’Higgins (Colmed) ante la alerta farmacéutica levantada por el Instituto de Salud Pública (ISP) y la Subsecretaría de Redes Asistenciales por un jabón líquido de uso quirúrgico que estaría contaminado con una bacteria, por lo que se solicitó su retiro del mercado.

De acuerdo a la información proporcionada por el ISP, se trata del producto Dichlorexan Jabón Líquido 2% en su presentación de envase de 1 litro y cuyo principio activo es la Clorhexidina Gluconato. El jabón es producido por Difem Pharma S.A. y afecta a los números de serie: 1120557210 y 1020075220.

Es por esto que el 22 de abril se solicitó el retiro del jabón del mercado y desde la Subsecretaría de Redes Asistenciales se pidió que en todos los servicios que se identifique su presencia, se suspenda su uso.

GALENOS PIDEN PRONTA SOLUCIÓN

A una semana de la alerta sanitaria que afecta a un insumo médico, las dificultades no tardaron en llegar a nuestra región, así lo expone la Vicepresidenta Colmed O’Higgins, Dra. Sonia Correa “Hay un problema específico con un antiséptico de uso habitual en los hospitales, la clorhexidina en sus distintas presentaciones que debido a una posible contaminación detectada a través del ISP se ha retirado desde los distintos hospitales. Eso ha significado que haya que usar alternativas que desafortunadamente no están disponibles en grandes cantidades en el mercado, llámese povidona yodada o clorhexidina de otras marcas”.

La situación mantiene preocupados a los equipos médicos de los distintos hospitales de la Red Asistencial de O’Higgins que buscan alguna solución al urgente tema “Hacemos un llamado al Ministerio de Salud (Minsal) que esta solución sea a corto plazo, sino va a significar que se tenga que suspender cirugías electivas dado que no está la seguridad de poder utilizar un antiséptico para poder prevenir una infección”.

En esta línea la infectóloga del Hospital Regional Rancagua agrega “Un paciente no se puede operar si no tiene una preparación adecuada de la piel que impida que en el acto quirúrgico estos miroorganismos pasen desde la piel hacia el interior y puedan producir una infección severa. El llamado es a solucionar este tema a la brevedad, establecer plan de contingencia que sea a nivel nacional, ya que cada hospital ha tratado de ‘rascarse con sus propias uñas’, pero eso no es suficiente para este tremendo problema que es de magnitud nacional”, finalizó.

Consultado respecto al tema desde el Servicio de Salud O’Higgins indicaron “que existen alternativas de marca de clorhexidina, de presentación de esa misma marca y también de compuesto, ya que la clorhexidina no es el único que puede cumplir la función requerida. Lo más responsable como autoridad de salud era retirarlo de uso mientras se tiene 100% de claridad para cuidar a pacientes y no exponerlos”, concluyeron.