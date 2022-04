ARIES (21 marzo – 20 abril).

Por fin vas a tener tiempo para ver a toda esa gente con la que llevas intentado establecer contacto desde hace semanas. Después de este achuchón en el trabajo te mereces descansar a tu manera. Arréglate especialmente esta noche porque encontrarás a alguien a quien creías olvidado.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Cada día se acerca más ese momento tan esperado durante los últimos meses. Está relacionado con el trabajo y es muy probable que tengas éxito. Pero trata de no ponerte nervioso a medida que se acerca y cumple con tus deberes hasta que llegue la hora.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

El diálogo con tu pareja será esencial para solucionar un problema que surgirá hoy, aunque lleva latente más de una semana. El desencadenante: una tercera persona a la que ni siquiera conoces. En tu lado, o en el de tu pareja, pueden surgir dudas profundas.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Demasiadas horas de trabajo a la semana no te dejan tiempo ni para respirar tranquilamente. Y ahora, llega el fin de semana y tratas de hacer todo aquello que hubieras querido hacer y no pudiste.. El resultado es que como no te cuides, llegas al lunes más cansado de lo que dejaste la oficina el viernes.

LEO (23 julio – 22 agosto).

Tu capacidad de liderazgo y tu firmeza a la hora de dirigir a un grupo de personas es muy apropiada para algunos encargos, pero hoy, además, tienes la energía suficiente como para cumplirlos con más firmeza que nunca.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Tu buen comportamiento con un amigo hará que reconsideres tu propia trayectoria. Tus valores morales están más que demostrados, y tu sentido de la amistad estará más a flor de piel que nunca. Tu actitud generosa te hará sentir bien.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Las malas lenguas van a hacer de ti el centro de un rumor que te perjudica. Se mezclarán temas laborales con temas sentimentales y no podrás hacer nada por desmentirlo, porque todo lo que digas será peor. Parece que hoy es el día para que juegues y ganes, aprovéchalo.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Si sigues comprobando que la constancia no es tu fuerte, tendrás que acostumbrarte a cumplir objetivos a corto plazo. Alguien cercano te ayudará a marcar una estrategia para que al final de curso compruebes con asombro los logros.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Una serie de discusiones en cascada con tus amigos, tu pareja y tus compañeros de trabajo te van a obligar a dedicar mucho tiempo a intentar conciliarte con todo el mundo. Te sientes incomprendido y recuerdas a una persona que solía entenderte sólo con mirarte.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Molestias físicas sin trascendencia te harán recapacitar sobre el exceso de trabajo acumulado y tu falta de horas de relajo. Si tienes posibilidades económicas, propón en tu empresa una reducción de horas y empieza a cuidarte por dentro y por fuera. Nunca es tarde para empezar a descubrir hobbies.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Algo que pertenece a la rutina de todos los días hará despertar en ti un sentimiento pasado que te inquieta. Búscalo y soluciónalo antes de que se convierta en algo crónico. Tal vez debas hablar con tus padres o familiares más cercanos.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Las reuniones de amigos te acercarán de nuevo a personas que pasaron por tu vida sin pena ni gloria, pero que en estos momentos pueden parecerte muy interesantes. Mucho cuidado si tienes pareja, aparecerán los celos.